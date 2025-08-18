به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فراز «ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره» در زیارت عاشورا اظهار کرد: ما در این فراز از خدا می‌خواهیم که ما را در دنیا و آخرت همراه با اهل‌بیت (ع) قرار دهد.

وی با بیان اینکه همراهی با اهل‌بیت مهم است گفت: افرادی که با امام‌زمان (عج) خود همراه نیستند فرقی نمی‌کند که در جبهه دشمن باشند یا بی‌طرف باشند؛ زیرا نتیجه هر دو گروه عدم همراهی با امام است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه در روایت داریم هر کس هرچه را در دنیا دوست داشته باشد با همان مبعوث می‌شود، گفت: فردی از حضرت عیسی علیه‌السلام سوال کرد که با چه کسانی همنشین باشیم؟ ایشان فرمودند کسی که وقتی او را می‌بینید به یاد خدا بیفتید، وقتی حرف می‌زند چیزی از او یاد بگیرید و کسی که عملش شما را یاد آخرت بیندازد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جوانان امروز همراهی‌شان با رسانه‌های بیگانه و دوستان بد است، گفت: وقتی انسان همراه با کسی می‌شود و او را دوست دارد رنگ‌ولعاب او را می‌گیرد و یکی از دلیل‌هایی جهنمیان می‌آورند این است که ما دوست بد داشتیم بنابر این باید نسبت به انتخاب رسانه و دوست خوب دقت بیشتری داشته باشیم.

رفیعی ابراز داشت: همراهی اهل‌بیت (ع) فقط همراهی فیزیکی نیست؛ بلکه معیت و همراهی فکری هم مهم است و موارد زیادی وجود دارد که افرادی در نزدیکی اولیای خدا بودند؛ ولی افراد بدی بودند از جمله پسر نوح و همسر برخی از انبیای و ائمه علیهم‌السلام و از طرف دیگر هم پسر ابوجهل از یاران پیامبر (ص) بود و همراه ایشان بود.

وی با تأکید بر اینکه همراهی با اهل‌بیت (ع) به شناسنامه نیست، گفت: چیزی که ما را همراه امام حسین علیه‌السلام می‌کند عملکرد ما است نه نزدیکی فیزیکی و حسب و نسبی که داریم.