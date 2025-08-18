روایت همسراستاد فرشچیان از پرهیز او از حضور در مراسم نصب ضریح در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، نیادخت قوامی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل عباسی اصفهان، گفت: دوستان و نزدیکان بارها به استاد پیشنهاد کرده بودند که برای مراسم نصب ضریح به کربلا بروند، اما ایشان هر بار امتناع می‌کردند. یک روز که فرصت شد با او مطرح کنم، گفت: «برای نصب ضریح نمی‌روم کربلا، چون طاقت دیدن و شنیدن لحظه نصب را ندارم.»

وی افزود: استاد حتی آمادگی داشت آثار و طراحی‌هایش را برای این کار تقدیم کند، اما نمی‌خواست در صحنه نصب حاضر باشد تا مبادا آن لحظه غم‌انگیز را از نزدیک ببیند. این خاطره برای من همیشه یادآور نهایت اخلاص و لطافت روح اوست.