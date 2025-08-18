۴۰ درصد جمعیت کل استان زنجان تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی گفت: حدود ۴۰ درصد جمعیت کل استان (ساکنان روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر) تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده هستند و برای هر ۴ هزار نفر جمعیت، یک پزشک خانواده جذب شده است و کل جمعیت تحت پوشش دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند ولی مقوله ارجاع الکترونیک به ویژه در سطوح دو و سه نیاز به تقویت بیش از پیش دارد و اهتمام بر این است.

وی افزود: در حال حاضر از جمعیت استان زنجان که حدود ۱ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر است، بیش از ۴۵۱ هزار نفر در سطح استان تحت پوشش مراکز مجری پزشک خانواده هستند که حدود ۸۰ درصد آنان مشمول بیمه روستایی و حدود ۲۰ درصد مشمول سایر بیمه‌ها است که عمده آن بیمه تأمین اجتماعی است.

وی در خصوص وضعیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پزشکی خانواده روستایی در استان بر اساس مصوبات طرح گسترش شبکه، ادامه داد: ۱۶۴ پزشک به منظور اجرای این برنامه مورد نیاز است که از این تعداد ۱۳۶ پزشک تأمین شده است. همچنین ۱۳۴ ماما، ۴۶ دندانپزشک، ۴۴ کارشناس روان و ۴۴ کارشناس تغذیه برای اجرای برنامه برآورد شده است که بخش زیادی از نیروهای مورد نیاز برای اجرای این برنامه تأمین شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل ستاد هماهنگی استانی برنامه پزشکی خانواده روستایی و نظام ارجاع، اقدامات لازم به منظور بهبود استاندارد فضای فیزیکی واحدهای موجود، فعال‌سازی واحدهای ارائه خدمت، جذب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش و توانمندسازی نیروهای جدید و بازآموزی نیروهای موجود از جمله اهداف اختصاصی اجرای پزشکی خانواده روستایی در استان عنوان کرد.

صائینی افزود: تشکیل ۱۲ جلسه منظم ستاد اجرایی استان با ۱۰۲ مصوبه که ۶۲% آنها انجام شده است، هماهنگی درون‌بخشی و برون‌بخشی با سازمان‌های مرتبط، رصد پیشرفت برنامه و حل مشکلات و چالش‌های آن در ستاد اجرایی استان و ارائه راهکار لازم، ارزیابی میدانی از وضعیت موجود نظام ارجاع در سطح یک و دو، جلب مشارکت محلی استفاده از ظرفیت خیرین و پیگیری برگزاری ستاد اجرایی شهرستان‌ها از اقدامات انجام شده در استان در فاز تکمیل و ارتقا پزشکی خانواده روستایی است.