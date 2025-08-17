اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور هنوز کامل نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به طرح پزشکی خانواده گفت که این طرح از دهه ۸۰ آغاز شد و ابتدا در روستاها اجرا شد، زیرا درصد جمعیت روستایی آن زمان نسبت به شهرها قابل توجه بود.
وی ادامه داد: برای هر ۷۰۰ نفر یک بهورز انتخاب شد، یک مرکز بهداشتی در روستا تعیین شد و یک تیم سلامت مستقر شد، اما هدف اصلی ایجاد یک نظام شبکهای یکپارچه و متصل بود.
رئیسی با بیان اینکه سطح یک در روستاها کامل شد اما در شهرها ناقص ماند، گفت: در سطح یک، بیماران باید به سطح دو، یعنی کلینیکهای تخصصی، ارجاع داده شوند. پیشبینی میشد ۸۰ درصد خدمات در سطح یک، ۱۵ درصد در کلینیکها و نهایتاً ۱۰ درصد در بیمارستانها ارائه شود.
وی افزود: استانهای فارس و مازندران پیشرو در اجرای طرح بودند، اما سطح دو به دلیل نبود زیرساختهای لازم و سامانه الکترونیکی یکپارچه بهخوبی اجرا نشد و مردم بهطور مستقیم به متخصص مراجعه میکردند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی و منابع مالی پایدار بیان کرد: سرانه هر فرد برای اجرای طرح رشد نداشت و عملاً فقط سطح یک اجرا شد و سطوح دو و سه ناتمام ماند.
رئیسی تصریح کرد: در حال حاضر پزشکی خانواده عملاً اجرا نشده و نظام ارائه خدمات سلامت نیازمند نظم دوباره است.
وی افزود: اکنون همه، از پزشکان و پرستاران تا مردم، از این سیستم ناراضی هستند، اما تفاوت دوره فعلی این است که اراده سیاسی قوی برای اجرای طرح وجود دارد و رئیسجمهور بیش از ۶ جلسه برای این موضوع در وزارت بهداشت شرکت کرده است.
رئیسی درباره نیروی انسانی و سامانههای الکترونیکی گفت: نظام یکپارچه الکترونیک سلامت سامان یافته و ارتباط و تبادل اطلاعات مراکز سطح یک و بیمارستانها در حال انجام است.
وی درباره منابع مالی طرح بیان کرد: منابع پزشکی خانواده از یک درصد ارزش افزوده تأمین میشود و تا زمانی که این شرایط آماده نباشد وارد کار نمیشویم. با سازمان برنامه هماهنگ شد تا طرح ابتدا در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، شامل بیش از ۳۰ میلیون نفر، اجرا شود؛ هدف این است که افراد مناطق محروم خدمات با احترام دریافت کنند.
رئیسی با اشاره به تجارب جهانی نظام ارجاع گفت: اکنون بیش از ۴۰ درصد آزمایشها و عکسهای پزشکی بیمورد است و حدود ۳۰ درصد داروها میتواند با داروهای ارزانتر و مؤثرتر جایگزین شود. لازم است خدمات بالینی در سامانهها ادغام شود و توضیح لازم برای تجویز دارو و آزمایشات ثبت شود.
وی همچنین درباره نظام تعرفهگذاری اظهار کرد: اشکالاتی وجود دارد؛ فکر میکنیم کاهش تعرفهها به نفع مردم است، در حالی که در دنیا مراجعه مستقیم مردم به متخصص بدون نظام ارجاع هزینه بالایی دارد.
رئیسی ادامه داد: در طرح پزشکی خانواده، میزان پرداختی برای ویزیت نصف خواهد بود و بستری رایگان است، اما مراجعه خارج از نظام ارجاع مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود. اولویت پذیرش بیماران نزد پزشکان با مسیر نظام ارجاع است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره بیمهها گفت: وجود بیمههای پراکنده مشکل ایجاد کرده و سازمان بیمه یکپارچه نداریم. بیمههای پایه دچار اشکال هستند و بسیاری خدماتی که باید در بیمه پایه ارائه شود، در بیمه مکمل ارائه میشود. تا زمانی که منابع قابلاتکا نباشد، نمیتوانیم طرح را اجرا کنیم. البته بهتدریج از دانشگاهها و روستاها شروع خواهیم کرد.
وی درباره دسترسی بیماران به سطوح دو و سه افزود: یک روستایی باید به اندازه فردی در تهران به مراکز درمانی و پزشک دسترسی داشته باشد و سرانه هزینهای که دولت برای درمان میکند کامل باشد، اما اکنون چنین نیست.
رئیسی در پایان گفت: این کار شامل ساماندهی نوبتگیری و روند مشخص درمان است و هزینه درمان بیمارستانها برای بیماران از طریق نظام ارجاع رایگان خواهد شد.
