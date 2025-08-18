به گزارش خبرنگار مهر، الهکرم اخلاقی صبح دوشنبه در دیدار مسئولان سپاه و دانشگاه علوم پزشکی با مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اظهار کرد: آزادگان نقش بیبدیل در حفظ امنیت و آرامش کشور داشتهاند.
وی با اشاره به ارزش والای، بیان داشت: آزادگان سرمایههای معنوی و الگویی برای صبر و استقامت هستند و دانشگاه همواره به پاسداشت خاطرات آنان تلاش خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به فداکاریهای رزمندگان و آزادگان، اظهار داشت: انتقال این ارزشها به نسل جوان اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: وظیفه تکریم و حمایت از این قشر عزیز بر عهده تکتک ما است.
اخلاقی اضافه کرد: این دیدار فرصتی است برای تبادل خاطرات، قدردانی از ایثارگران و تقویت ارتباط میان دانشگاه و خانوادههای شاهد و ایثارگر، که با صمیمیت و احترام متقابل همراه بود.
آزاده سرافراز مهدی مرکبی به مدت ۴ سال در اسارت دشمن بعثی بود.
