به گزارش خبرنگار مهر، کلیپی در حال حاضر از مرحوم آیت الله فاطمی نیا در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که این استاد اخلاق در آن کلیپ به بیان دلیل تاریک شدن برزخ اشاره می‌کند.

در آغاز، آیت الله فاطمی نیا ضمن استناد به روایات اسلامی بیان می‌کند که «شاد کردن دل مؤمن، از موجبات روشنایی در عالم برزخ است». وی اضافه می‌کند که در منابع روایی، موارد متعددی به عنوان علل و عوامل روشنایی برزخ ذکر شده و یکی از آن‌ها، ایجاد سرور در قلب مؤمن است.

او توضیح می‌دهد که این موضوع تنها به امور بزرگ و پرهزینه، مانند خرید خانه برای مؤمن، محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی اگر توانایی مالی فرد محدود باشد، می‌تواند با کارهای کوچک و ساده نیز دل مؤمنی را شاد کند. به عنوان نمونه، خرید یک پیراهن، یک خودنویس، خودکار یا کتاب می‌تواند چنین اثری داشته باشد. حتی در صورتی که امکان تهیه هدیه نیز وجود نداشته باشد، یک تماس تلفنی صمیمانه می‌تواند موجب شادی دل مؤمن شود.

ایشان می‌افزاید: گاهی ممکن است کسی گرفتار مشکلی شده باشد؛ در این صورت، اگر شخص با مراکز یا افرادی ارتباط دارد که می‌توانند مشکل را حل کنند، باید از توانایی و اعتبار خود استفاده کرده و گره کار مؤمن را بگشاید.

سپس آن مرحوم به روایتی از امام صادق علیه‌السلام اشاره می‌کند که می‌فرماید: «زمانی که مؤمن را در قبر قرار می‌دهند، چهره‌ای زیبا با او همراه می‌شود.» این چهره دلنشین، مؤمن را سرگرم می‌کند، با او سخن می‌گوید و اطمینانش می‌دهد که در برزخ نترسد.

وی یادآور می‌شود که زندگی در عالم برزخ و مدت اقامت در آن، امری ناشناخته برای ماست. به گفته امام صادق علیه‌السلام، این چهره زیبا تا برپایی قیامت در کنار مؤمن باقی می‌ماند و آنگاه که قیامت فرا می‌رسد، دست او را می‌گیرد و مستقیم به بهشت می‌برد.

وی افزود: در ادامه روایت، مؤمن با شگفتی از آن چهره زیبا قدردانی کرده و می‌پرسد: «تو چه کسی هستی؟ خدا رحمتت کند.» چهره پاسخ می‌دهد: «من همان شادی هستم که تو در دنیا به قلب برادر مؤمنت وارد کردی.»

فاطمی نیا در پایان تأکید می‌کند: خداوند گواه است که گاهی همین شادی‌های کوچک، می‌تواند سرنوشت انسان را تغییر دهد. بنابراین، مادامی که در این دنیا هستیم، باید زبان خود را از گفتار آزاردهنده بازداریم و کارهایی انجام دهیم که باعث سرور و آرامش دیگران شود؛ زیرا حقیقت این اعمال، در عالم پس از مرگ آشکار خواهد شد.