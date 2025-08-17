بیش از ۱۷ میلیارد کالای فاقد مجوز در پلدختر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالای فاقد مجوز، حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه اتوبوس و ۳ دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و با هماهنگی مقام قضائی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی از خودروی توقیفی موفق به کشف ۲۰۴ عدد کمپوت، ۵۰۰ عدد شلوار مردانه، ۷۰۰ عدد انواع بلوز زنانه و ۲۹ عدد زودپز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری چهار نفر و نیز توقیف چهار خودرو، بیان داشت: متهمان برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودروهای توقیفی نیز روانه پارکینگ شدند.