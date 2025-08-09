به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «خرده انسان» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی و با بازی امیررضا دلاوری، صدرا سباحیان، احسان صاحبالزمانی، محمد حقشناس، مریم ندائی، مهدی حسینی، حمید حسینی و شادی ضیایی از ۲۶ مرداد هر شب ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی اجراهای خود را آغاز میکند.
همچنین نمایش «مبانی تاریکی» به نویسندگی مهام میقانی و کارگردانی میلاد شجره، با بازی سعید چنگیزیان، میلاد شجره، فریال سنگری و دلسا کریمزاده از ۳ شهریور هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سمندریان به صحنه میرود.
علاقهمندان برای تهیه اینترنتی بلیتهای این ۲ نمایش میتوانند به سایت تماشاخانه و یا سامانه تیوال مراجعه کنند.
