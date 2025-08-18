پای خدمت زائران رضوی؛ زندانیان بیرجند خادمان مواکب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ساجدی مقدم، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بدرقه زندانیان با اشاره به توفیق الهی خدمت به زائران امام رئوف (ع)، اظهار داشت: این حرکت معنوی برای سومین سال پیاپی با همت ادارهکل زندانهای استان و اشتیاق زندانیان اجرا میشود.
وی بیان کرد: در آستانه شهادت حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، موکب زندانیان بیرجند پذیرای زائران بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد بود.
مدیر زندان مرکزی بیرجند تأکید کرد: از هر لحظه این خدمت برای تقرب به درگاه الهی بهره ببرید چراکه خدمت در راه امام هشتم (ع) عارفی بزرگ است.
بدیهی است؛ این اقدام که برای سومین سال پیاپی رقم میخورد، گواهی بر تحول درونی زندانیان و گشوده بودن باب رحمت الهی، بهویژه در مسیر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) است.
