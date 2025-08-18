حجت سالاری مکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راهپیمایی جاماندگان اربعین نیز امسال طبق سنوات گذشته پرشور برگزار شد، بیان کرد: امسال در خراسان جنوبی ۱۸۵ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۴۹۰ موکب در حوزههای مختلف پذیرایی و فرهنگی و… در این مراسم خدمت رسانی میکردند.
وی افزود: مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در ۲۸ شهر و ۱۵۰ روستا برگزار شد.
سالاری مکی گفت: این پیاده رویها با محوریت هیئات مذهبی، مساجد، روحانیون و تشکلهای مردمی برنامهریزی و اجرا شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین با نظم و امنیت کامل برگزار شد، گفت: در بسیاری از مناطق، مردم از ساعات ابتدایی صبح با حضور در مسیرهای تعیین شده، عشق و ارادت خود را به ساحت سید الشهدا (ع) ابراز کردند.
