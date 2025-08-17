  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

برپایی میز خدمت ویژه بازنشستگان کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس میز خدمت برای بازنشستگان در روزهای سه‌شنبه در مدیریت‌های استانی سراسر کشور برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق ابلاغ رسمی از سوی مدیرعامل صندوق به مدیران و نمایندگی‌های استانی، از این پس میز خدمت در روزهای سه‌شنبه در مدیریت‌های استانی سراسر کشور برقرار است.

بر این اساس، بازنشستگان کشوری می‌توانند در روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۹ صبح به دفاتر استانی این صندوق در سراسر کشور مراجعه کنند و از خدمات «میز خدمت» بهره‌مند شوند.

مدیران استانی صندوق بازنشستگی به صورت حضوری و مستقیم به درخواست‌ها و مسائل مراجعین رسیدگی می‌کنند تا فرآیند پاسخگویی و پیگیری امور تسهیل شود.

این اقدام با هدف ارتقای رضایت مندی، افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و شفافیت در راستای رفع نیازها و مشکلات بازنشستگان صورت می‌پذیرد.

کد خبر 6562495

