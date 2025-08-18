  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

اسب‌های خراسان شمالی در کورس تابستانه بندرترکمن درخشان ظاهر شدند

بجنورد- دبیر هیئت سوارکاری خراسان شمالی از درخشش اسب‌های استان در کورس تابستانه بندرترکمن خبر داد.

حکمت شیردل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نتایج درخشان نمایندگان خراسان شمالی در کورس تابستانه بندر ترکمن را تشریح کرد.

وی افزود: در دور اول رقابت‌ها و در بخش نژاد ترکمن، گروه مبتدی و نبرده سن ۲ ساله، اسب اعجوبه انفاس به مالکیت امین و علی انفاس، با مربیگری امین انفاس و چابکسواری الیاس انفاس، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان شمالی بیان کرد: در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۱، اسب پهلوان گز به مالکیت کیانا و کیانوش رحمتی و با مربیگری حسین باغچقی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و همچنین در همین دور، اسب تاخته رستم خانی به مالکیت الیاس و غیاث انفاس، با مربیگری علی انفاس و چابکسواری الیاس انفاس، موفق به کسب مقام سوم شد.

وی بیان کرد: در روز دوم رقابت‌ها و در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۶، اسب شاهین بصیر به مالکیت امیر دهش، با مربیگری قربانعلی دهش و چابکسواری سهراب دهش، عنوان قهرمانی این دور را به دست آورد.

