حکمت شیردل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نتایج درخشان نمایندگان خراسان شمالی در کورس تابستانه بندر ترکمن را تشریح کرد.

وی افزود: در دور اول رقابت‌ها و در بخش نژاد ترکمن، گروه مبتدی و نبرده سن ۲ ساله، اسب اعجوبه انفاس به مالکیت امین و علی انفاس، با مربیگری امین انفاس و چابکسواری الیاس انفاس، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان شمالی بیان کرد: در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۱، اسب پهلوان گز به مالکیت کیانا و کیانوش رحمتی و با مربیگری حسین باغچقی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و همچنین در همین دور، اسب تاخته رستم خانی به مالکیت الیاس و غیاث انفاس، با مربیگری علی انفاس و چابکسواری الیاس انفاس، موفق به کسب مقام سوم شد.

وی بیان کرد: در روز دوم رقابت‌ها و در دور پنجم هندیکاپ کلاس ۶، اسب شاهین بصیر به مالکیت امیر دهش، با مربیگری قربانعلی دهش و چابکسواری سهراب دهش، عنوان قهرمانی این دور را به دست آورد.