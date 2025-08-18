«باران شعر خند» برگزیدگانش را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان این رویداد، که با هدف محوری پیشگیری از اعتیاد در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود، امروز در طی مراسمی رسمی در حوزه هنری به معرفی آثار برگزیده انجامید.
فاطمه برزکار، مدیر مسئول مؤسسه نیک اندیشان نوین برگزار کننده این رویداد، در آئین اختتامیه، ضمن اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان و شاعران از استانهای اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، یزد و خوزستان، بر کیفیت و عمق آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره تأکید کرد.
وی خاطرنشان ساخت که حجم قابل توجهی از سرودههای طنز با مضامین پیشگیرانه، نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه هنری در پرداختن به مسائل اجتماعی است.
برزکار در ادامه سخنان خود، به تبیین جایگاه هنر، بویژه شعر و ادبیات، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگسازی در بستر جامعه ایرانی پرداخت. وی اظهار داشت: هنر، همواره نقش بنیادینی در شکلدهی به ارزشها و هنجارها ایفا کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که از این میراث فاخر و ابزار قدرتمند، برای بازدارندگی و اصلاح رفتارهای آسیبزا در جامعه بهرهبرداری کنیم.
مدیر مسئول مؤسسه نیک اندیشان نوین، ضمن قدردانی از حمایت نهادهای مسئول در برگزاری این ابتکار هنری، خواستار درک عمیقتر و جامعتری از تأثیرات هنر و فعالیتهای هنری در سطوح سیاستگذاری کلان شد.
وی افزود: متأسفانه، هنوز بسیاری از متولیان امر، بر رویکردهای تبلیغی سنتی و بعضاً منسوخ در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اصرار میورزند. این در حالی است که هنر، به ویژه اشکال مدرن و پویا آن، توانایی بیبدیلی در برقراری ارتباط عمیق و پایدار با مخاطب و ایجاد تحولات فکری و رفتاری دارد. لذا، بازنگری در راهبردهای پیشگیرانه و اولویتبخشی به طرحهای هنرمحور، امری ضروری است.
رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست، ضمن تأکید بر دغدغههای عمیق این نهاد در قبال آسیبهای اجتماعی، بهویژه معضل اعتیاد، به پارهای از اقدامات صورتگرفته اشاره کرد.
احسان قائدی از تولید دو مستند سینمایی با محوریت این آسیبها خبر داد که نشانگر اهتمام حوزه هنری در بازنمایی هنرمندانه و تلنگرزننده به این پدیده ویرانگر است.
وی، رئیس حوزه هنری استان، با ابراز تأسف از رویکرد جاری در تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر، خاطرنشان کرد: علیرغم تأکیدات مکرر بر نقش بیبدیل فرهنگ و هنر به عنوان یکی از ضروریترین ارکان سلامت جامعه، متأسفانه شاهد تخصیص بودجهای ناچیز در این حوزه در قیاس با سایر بخشها هستیم.
وی با لحنی هشدارآمیز افزود: این بیتوجهی و اولویتبندی نادرست از سوی مسئولان عالیرتبه بودجهریز در کشور، جامعه را به سمت پرتگاه آسیبهای جدی سوق میدهد. در حالی که با اتخاذ رویکردی هوشمندانه، برنامهریزی جامع و سرمایهگذاری هدفمند در عرصه فرهنگ، میتوان شاهد کاهش چشمگیر و حتی ریشهکن شدن بسیاری از آسیبهای اجتماعی بود.
قائدی در ادامه، ضمن تقدیر از دستاندرکاران جشنواره «باران شعر خند»، از طرحی نوآورانه برای ارتقای آگاهی عمومی و نقشآفرینی هنرمندانه در این زمینه پرده برداشت و افزود: طرح نمایشگاه شهری از اشعار منتخب این رویداد، همراه با آثار گرافیکی بدیع از سوی حوزه هنری در دست اقدام است. امید است با همکاری و حمایت همهجانبه شهرداری شهرکرد، این گام مؤثر در جهت ترویج فرهنگ سلامت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد به منصه ظهور برسد.
در پایان مراسم، منتخبین این رویداد معرفی شدند: رضا احسانپور از استان اصفهان رتبه اول، عبدالرضا قیصری از استان فارس رتبه دوم و آذین قانع از استان اصفهان رتبه سوم را کسب کردند. همچنین سه اثر شایسته تقدیر نیز معرفی شدند: پدرام اکبری از استان فارس، فرشته پناهی رمضان از استان اصفهان و پروین جاوید از استان فارس.
به گزارش خبرنگار مهر، جوایز ارزنده برگزیدگان به همراه تندیس یادبود این رویداد، بهزودی برای ایشان ارسال خواهد شد.
