مشارکت ۱۷۰ پایگاه مقاومت بسیج کاشان در رزمایش سراسری بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار کریم اکبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری بسیج در سطح کشور اظهار کرد: این رزمایش به صورت محله محور و با نقش آفرینی قرارگاه‌های جهادی محلی و پایگاه‌های بسیج محلات اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ پایگاه بسیج شهرستان کاشان در این رزمایش مشارکت دارند، ابراز کرد: توانمندسازی و پای کار بودن محلات در مواقع بحران از جمله اهداف این رزمایش است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره به اینکه اساس بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است، تصریح کرد: همانطور که از تجربه هشت سال دفاع مقدس داریم، حضور مردم در میدان می‌تواند نقش مؤثری در حل مشکلات و معضلات کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امنیت هم باید مردمی سازی باشد، گفت: تجربه شهید شوشتری و استفاده از ظرفیت مردمی و قبایل در شرق کشور و ایجاد امینت پایدار در آن منطقه اثبات کرد که با ظرفیت مردم می‌توان آسایش و آرامش را ایجاد کرد.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه این رزمایش از ۲۵ مرداد شروع و تا ۳۰ مرداد ادامه دارد، گفت: ۲۸ مرداد و همزمان با سالروز شهادت سردار صنعتکار قائم مقام اهل کاشان فرمانده لشکر هشت نجف اشرف این روز به عنوان روز محوری این رزمایش در سطح استان اصفهان معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه در روز ۲۸ مرداد تمام برنامه‌های پایگاه‌های بسیج خواهران و برادران شهرستان کاشان به صورت محله ممور برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این رزمایش در قالی چهار قرارگاه اجرایی دفاعی و امنیتی، فضای مجازی، فرهنگی و جهاد تبیین و همچنین خدمت رسانی و پشتیبانی برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره به اینکه خدمت رسانی در قالب شهید عجمیان برگزار می‌شود، تاکید کرد: این طرح مربوط به نوسازی مدارس است که در قالب این طرح سال گذشته ۴۰ مدرسه و امسال نیز تا پایان شهریور ماه ۴۰ مدرسه با رنگ آمیزی شاداب سازی می‌شود.