۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

آمادگی ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی گلستان برای پذیرایی از زائران رضوی

گرگان-معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ازآمادگی ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی در مسیرهای پرتردد استان برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت امام رضا (ع)خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مهدی‌زاده با اشاره به پیش‌بینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: نظارت‌های مستمر بر عملکرد مجتمع‌های بین‌راهی و امکانات ارائه‌شده، به‌منظور ارتقا کیفیت خدمات در دستورکار قرار دارد.

وی همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر خود را مدیریت کرده و از امکانات موجود در مسیر برای استراحت‌های کوتاه استفاده کنند.

وی افزود: این اقدامات در راستای تسهیل سفر زائران و ارتقای سطح خدمات رفاهی در محورهای مواصلاتی استان گلستان انجام می‌شود.

