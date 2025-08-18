آمادگی ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی گلستان برای پذیرایی از زائران رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مهدیزاده با اشاره به پیشبینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: نظارتهای مستمر بر عملکرد مجتمعهای بینراهی و امکانات ارائهشده، بهمنظور ارتقا کیفیت خدمات در دستورکار قرار دارد.
وی همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر خود را مدیریت کرده و از امکانات موجود در مسیر برای استراحتهای کوتاه استفاده کنند.
وی افزود: این اقدامات در راستای تسهیل سفر زائران و ارتقای سطح خدمات رفاهی در محورهای مواصلاتی استان گلستان انجام میشود.
