حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در نقاط مختلف استان کردستان گفت: امسال بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم شهرها و روستاهای این استان در این آئین معنوی حضور یافتند.

وی با بیان اینکه آئین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی همزمان با سراسر کشور در استان کردستان نیز با حضور گسترده مردم برگزار شد، افزود: مراسم امسال در ۱۵ شهر و ۱۲ روستای استان برپا شد و اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان، در این حرکت معنوی شرکت کردند.

وی افزود: بر اساس آمار به دست آمده، حدود ۳۹ هزار نفر از جمعیت شهرها و بیش از ۱۱ هزار نفر از ساکنان روستاهای استان در این پیاده‌روی معنوی حضور داشتند.

مختاری‌نیا با تأکید بر اینکه این آئین نماد ارادت مردم کردستان به ساحت مقدس امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان است، تصریح کرد: جاماندگان اربعین با پای پیاده مسیرهای منتهی به امامزادگان و بقاع متبرکه را طی کردند تا در این روز بزرگ همنوا با زائران اربعین باشند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مراسم‌هایی جلوه‌ای از وحدت و انسجام دینی مردم کردستان است و هر سال بر شکوه و گستره آن افزوده می‌شود.