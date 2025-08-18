به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر جعفر میعادفر، رئیس کمیته بهداشت و درمان و رئیس سازمان اورژانس کشور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ایام پایانی ماه صفر و بهویژه روز ۲۸ صفر گفت: پس از پایان مراسم اربعین، همکاران کمیته بهداشت و درمان در مسیر حرکت به سمت مشهد مقدس اعزام شدهاند و تا یکی دو روز آینده در نقاط پیشبینیشده مستقر خواهند شد. این خدمات مشابه خدمات ایام اربعین بوده و شامل استقرار آمبولانسها، اتوبوسهای آمبولانسی، موکبهای درمانی و تیمهای بهداشتی از مسیرهای مختلف منتهی به مشهد تا خود حرم مطهر رضوی خواهد بود.
استقرار تیمهای بهداشتی و درمانی از مسیرهای منتهی به مشهد
وی با بیان اینکه تمرکز ویژه بر ارائه خدمات باکیفیت به زائران است، افزود: تیمهای بهداشت و درمان از روز چهارشنبه پیش از شهادت امام رضا (ع) در مسیرهای منتهی به مشهد مستقر میشوند و تا پایان مراسم (۲ شهریور) با تمام توان خدماترسانی خواهند کرد. در کنار ارائه خدمات به زائران، نظارت دقیق بر موکبداران، بهویژه در حوزه تأمین و توزیع غذا، صورت میگیرد. به گفته او در اربعین امسال، با نظارت سختگیرانه نیروهای بهداشت، موارد مسمومیت غذایی بسیار محدود بود و تنها حدود ۳۰ هزار نفر دچار مسمومیت غذایی شدند، در حالی که حجم جمعیت میلیونی بود. همچنین برای پیشگیری از بروز بیماری، حدود ۸۰ تن مواد غذایی فاسد جمعآوری و معدوم شد.
۳ میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت در اربعین امسال
رئیس سازمان اورژانس با اشاره به تجربه اربعین امسال اظهار کرد: کمیته بهداشت و درمان از ۵ شهریور تا ۲۵ شهریور بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت ارائه داده است. از این میزان، حدود ۳۴۵ هزار خدمت فوریتی و درمانی و بیش از دو میلیون خدمت در حوزه بهداشت شامل نظارت بر اماکن، مواد غذایی و بیماریها بوده است.
وی درباره گرمازدگی نیز گفت: در این ایام حدود ۴۰ هزار بیمار با علائم گرمازدگی به مراکز درمانی مراجعه کردند که برای ۱۵ هزار نفر از آنان سرمدرمانی انجام شد. همچنین ۴۲۳ نفر از حادثهدیدگان در عراق بهویژه در نقطه صفر مرزی تحویل گرفته و منتقل شدند. در همین مدت، ۷۶ بیمار از طریق انتقال هوایی جابهجا شدند که در این زمینه از ارتش جمهوری اسلامی برای اختصاص دو فروند هواپیما قدردانی میکنیم. علاوه بر این، ۴۳۹ عمل جراحی انجام شد و حدود ۴۳۰ بیمار به مراکز تخصصیتر ارجاع داده شدند.
میعادفر ادامه داد: نظارت بر آب آشامیدنی، توزیع شربتها، سمپاشی موکبها پیش از ورود زائران و کنترل بیماریها از جمله اقدامات پیشگیرانه مهم بود که با دقت انجام شد. همچنین در زمان بازگشت زائران، بهدلیل احتمال انتقال بیماری از کشورهای مختلف، تیمهای بهداشتی نظارتهای سختگیرانهتری اعمال کردند و موارد مشکوک برای نمونهگیری و پیگیری درمان معرفی شدند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان با اشاره به اقدامات اورژانس در حوادث جادهای گفت: در یکی از موارد، اتوبوسی با بیش از ۶۰ سرنشین در نزدیکی بصره دچار حادثه شد که با هماهنگی مرزبانی و اعزام اتوبوس آمبولانسها و آمبولانسها، مصدومان منتقل شدند. این مصدومان در بیمارستانهای آبادان تحت درمان قرار گرفتند و اقدامات درمانی بهسرعت انجام شد. به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و مجموعه اورژانس بیمارستانها در این زمینه نقش ویژهای ایفا کردند.
وی تأکید کرد: امسال یکی از سالهای موفق در حوزه خدمترسانی به زائران اربعین بود و این موفقیت نتیجه همافزایی تمام بخشهای حوزه سلامت، از اورژانس و بیمارستانها تا دارو، غذا و انتقال خون بود و اگر هر یک از این بخشها دچار نقص میشد، خدمترسانی با مشکل مواجه میگردید. از اینرو از همه دستگاهها از جمله نیروهای مسلح و سازمانهای همراه که با استقرار بیمارستانهای صحرایی و پشتیبانی لجستیکی یاریرسان بودند، تشکر میکنم.
میعادفر در پایان گفت: امیدواریم در ایام پایانی ماه صفر نیز همچون اربعین، خدمات ارزنده و بدون مشکل به زائران ارائه شود و رضایت آنان حاصل شود.
