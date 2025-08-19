۱۲ پارکینگ اضطراری در محورهای آزادراهی قم احداث و بهسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تمهیدات راهداری برای ایام پرتردد سفرها همهساله در سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و پس از سفر اجرا میشود و امسال نیز با توجه به تجارب گذشته و پایش کارشناسانه سفرهای ویژه اربعین و دهه پایانی ماه صفر، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات مرحله نخست افزود: بهسازی و تجهیز علائم، آرامسازی مسیرها، نصب گاردریل و احداث پارکینگهای اضطراری از جمله این اقدامات است که در کریدورهای اربعینی و دیگر محورهای پرتردد استان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری قم ادامه داد: بیش از ۱۲ پارکینگ اضطراری در محورهای آزادراه و جاده قدیم قم – تهران، بزرگراه قم – راهجرد و مسیر سلفچگان – دلیجان احداث و بهسازی شده است. این پروژهها بهصورت امانی و توسط نیروها و ماشینآلات راهداری شهرستانهای قم و سلفچگان اجرا شدهاند.
کلهری درباره تمهیدات مرحله حین سفر گفت: ده اکیپ راهداری و حملونقل شامل ۵۰ نیروی اجرایی و ۴۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در طول راهها، گلوگاههای جادهای و راهدارخانهها مستقر شدهاند، همچنین ۹ راهدارخانه تجهیز و برخی بهسازی شدهاند تا در صورت بروز نقص فنی خودروها یا حوادث احتمالی، امکان اسکان موقت زائران فراهم باشد.
وی نظارت بر ناوگان عمومی مسافری را از دیگر برنامههای محوری عنوان کرد و افزود: اکیپهای کنترل دروازهای در گلوگاههای جادهای، پاسگاههای پلیسراه و پایانههای مسافری مستقر هستند و در این طرح، اسناد رانندگان و ناوگان از جمله گواهینامه، کارت هوشمند و صورت وضعیت کنترل میشود و تجهیزات ایمنی خودرو شامل کپسول اطفای حریق، کمربند ایمنی، لاستیکها، چکش ایمنی و سلامت شیشهها مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل راهداری قم با تأکید بر ارتقای خدمات رفاهی و بهداشتی اماکن بینراهی بیان داشت: نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و تأمین آب شرب زائران در دستور کار است و بازدیدهای میدانی کمیته نظارت استانی برای رفع نواقص احتمالی تشدید شده است.
کلهری همچنین از اعزام ۱۷ نیروی راهداری به همراه پنج دستگاه انواع ماشینآلات به شهر مهران خبر داد و گفت: این نیروها در قالب طرح اربعین بهمنظور تسهیل سفر زائران و در صورت نیاز برای امدادرسانی بهکار گرفته میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم سنگین ترافیک در ایام پایانی ماه صفر و سفرهای اربعین، پس از پایان سفرها اقدامات تکمیلی شامل لکهگیری و بهسازی جادهها، نصب مجدد تابلوها و علائم، تعمیر چراغهای راهنمایی و تقویت تجهیزات ایمنی در محورهای پرتردد استان انجام خواهد شد.
