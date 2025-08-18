بیانیه جبهه اصلاحات، گرا دادن به دشمن است؛ انسجام ملی را تضعیف نکنیم

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، اظهار کرد: در این بیانیه بر لزوم مذاکره جامع و مستقیم با آمریکا تاکید شده است؛ سوال آن است که مگر ما قبلاً با آمریکا مذاکره نکرده‌ایم؟ این آمریکایی‌ها بودند که یک‌طرفه از برجام خارج شدند و این بار هم جنگ ۱۲ روزه به کشورمان تحمیل کردند. در این شرایط، آیا تضمینی وجود دارد که اگر دوباره مذاکره کنیم، آنان دوباره زیر میز نزنند؟

وی بیان کرد: از سوی دیگر، جبهه اصلاحات آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده و خواستار پذیرش نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقابل رفع کامل تحریم‌ها شده است. سوال ما از کسانی که این بیانیه را تهیه کرده‌اند این است که آیا کار درستی است که ما از حق مسلم و صلح‌آمیز هسته‌ای خودمان کوتاه بیاییم؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افراد که این بیانیه را تنظیم کرده‌اند، باید پاسخ دهند که اگر دشمن خواستار مذاکره درباره مباحث موشکی ایران شد، چه کنیم؟ آیا ایران باید قدرت موشکی خودش را هم کاهش دهد تا دشمن بتواند هر نقطه‌ای از کشورمان را بمباران کند و هیچ پاسخی هم نگیرد؟ آیا قرار است ما در برابر دشمن بی‌دفاع باشیم؟

وی با انتقاد جدی از زمان انتشار این بیانیه، گفت: این بیانیه در شرایط فعلی، به جز گرا دادن به دشمن چه معنایی دارد؟ باز کردن یک جناح جدید در میانه جنگ چه معنایی دارد؟

سلیمی یادآور شد: بخش‌هایی از این بیانیه یادآور بیانیه نهضت آزادی در دوران جنگ هشت ساله است. ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد انسجام ملی بودیم و سوال آن است که آیا این بیانیه موجب تقویت انسجام ملی می‌شود؟ چه تفاوتی میان خواسته‌های مطرح شده در این بیانیه و خواسته‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارد؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف دشمن، بیان کرد: دشمن صراحتاً اعلام کرده هدفش فروپاشی نظام و تجزیه کشورمان است، در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا باید با این کشورها که به دنبال فروپاشی نظام و کشورمان هستند، مذاکره کنیم؟

سلیمی در پایان تاکید کرد: ای کاش این بیانیه‌نویسان به پیامدهای کلمات خود بیشتر توجه می‌کردند و امیدوارم در مواضع‌شان دقت بیشتری داشته باشند. البته شاید برخی از امضاءکنندگان، متن بیانیه را به دقت نخوانده باشند که لازم است در موضع‌گیری خود تجدیدنظر کنند، چون صدور این بیانیه‌ها آن هم در شرایط فعلی نه تنها انسجام ملی را تقویت نمی‌کند، بلکه موجب اختلافات داخلی و تضعیف انسجام ملی می‌شود.

