اختلاف نظر مقامهای یمنی و آمریکایی درباره حمله مسلحانه روز سه شنبه در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع درپلیس شهر صنعا به خبرگزاری فرانسه گفت: در حمله روز سه شنبه به یک مدرسه دخترانه در شهر صنعا یک نیروی پلیس کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: در این حمله یک دانش آموز دختر نیز کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.



این منبع گفت: بعد از حمله هفته گذشته به مدیر مدرسه یاد شده، نیروهای امنیتی برای حفاظت از مدرسه در محل حضور داشتند.

این منبع پلیس افزود: حادثه صرفا جنایی و به دلایل شخصی بوده است و رابطه ای بین این حادثه و سفارت آمریکا که در فاصله حدودا 500 متری مدرسه واقع است، وجود ندارد.



یکی از ساکنان محل نیز گفت که مدیر مدرسه با برخی افراد اختلافات شخصی داشته است.

در همین حال، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن با عیادت از زخمی ها در بیمارستان وعده داد که هرکس به دستگیری تروریستهای جنایتکار کمک یا اطلاعاتی برای دستگیری آنها به دستگاههای امنیتی ارایه دهد، پاداش خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری یمن، علی عبدالله صالح همچنین این حادثه تروریستی را محکوم کرد و آن را مغایر با تعالیم دین اسلامی و ارزشهای اخلاقی ملت یمن توصیف کرد.

اما برخلاف اظهار نظر مسئولان یمن درباره حادثه یاد شده، تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سئوال که آیا هدف ازاین حمله علیه آمریکا بوده است، گفت: به طور نیمه تایید شده می توان گفت که اگر اساسا هدف اصلی، حمله به سفارتخانه آمریکا نبوده است، دست کم این سفارتخانه مورد نظر این حمله بوده است.

وی افزود: روشن است که باید تحقیقات صورت گیرد اما برداشت کلی آن است که این گلوله های خمپاره به سمت سفارت آمریکا شلیک شده است.

کیسی گفت: افراد ناشناس سه گلوله خمپاره به اطراف سفارت آمریکا درشهر صنعا شلیک کردند و آمریکا به مقامهای یمن در تحقیقات کمک خواهد کرد و امیدواریم که عاملان مشخص و به چنگال عدالت سپرده شوند.



وزارت امور خارجه آمریکا سپس اعلام کرد که هدف از این حمله سفارت آمریکا بوده است.

جولی ریساید سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت: در جریان تماسها و گفتگوهای خود با مسئولان یمن به این نتیجه رسیده ایم که هدف از حمله سفارت آمریکا بوده است.

وی افزود: با توجه به ادامه داشتن تحقیقات از هرگونه اظهار نظر درباره جزئیات آن خودداری می کنیم.