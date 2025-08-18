  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

تحول در خدمات ثبتی بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر خدمات نوین اداره ثبت‌احوال را پشتوانه‌ای برای ارتقای نظام اداری و توسعه شهری دانست و بر لزوم صیانت از اسناد هویتی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر دوشنبه در بازید از ثبت احوال شهرستان بوشهر با قدردانی از خدمات کارکنان، گفت: خدمات الکترونیکی ثبت‌احوال علاوه بر تسهیل امور شهروندان، موجب کاهش مراجعات حضوری و سرعت‌بخشی به روند کارها شده است.

وی افزود: اسناد سجلی و هویتی ثبت‌شده در این اداره، گنجینه‌ای ارزشمند و میراث ماندگار شهر است که حفظ آن ضرورت دارد.

سرپرست ثبت‌احوال استان نیز با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: صدور گواهی انحصار وراثت به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ظرف ۲۰ روز کاری پیامک آن برای وراث ارسال خواهد شد. شهروندان پس از دریافت پیامک می‌توانند با مراجعه به سامانه گواهی خود را مشاهده و چاپ کنند.

وی اضافه کرد: این طرح باعث سرعت‌بخشی به روند کار، کاهش ترددهای غیرضروری و دسترسی آسان مردم به خدمات شده و نشان‌دهنده تلاش سازمان ثبت‌احوال در ارائه خدمات زیربنایی و فناورانه به نظام اداری کشور است.

