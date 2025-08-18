تحول در خدمات ثبتی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر دوشنبه در بازید از ثبت احوال شهرستان بوشهر با قدردانی از خدمات کارکنان، گفت: خدمات الکترونیکی ثبتاحوال علاوه بر تسهیل امور شهروندان، موجب کاهش مراجعات حضوری و سرعتبخشی به روند کارها شده است.
وی افزود: اسناد سجلی و هویتی ثبتشده در این اداره، گنجینهای ارزشمند و میراث ماندگار شهر است که حفظ آن ضرورت دارد.
سرپرست ثبتاحوال استان نیز با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: صدور گواهی انحصار وراثت بهصورت الکترونیکی انجام میشود و ظرف ۲۰ روز کاری پیامک آن برای وراث ارسال خواهد شد. شهروندان پس از دریافت پیامک میتوانند با مراجعه به سامانه گواهی خود را مشاهده و چاپ کنند.
وی اضافه کرد: این طرح باعث سرعتبخشی به روند کار، کاهش ترددهای غیرضروری و دسترسی آسان مردم به خدمات شده و نشاندهنده تلاش سازمان ثبتاحوال در ارائه خدمات زیربنایی و فناورانه به نظام اداری کشور است.
