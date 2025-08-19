به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، نشست هم‌اندیشی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه سلامت با تأکید ویژه بر مناطق کم‌برخوردار، در سالن جلسات معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار شد.

این نشست با حضور نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در ایرانشهر، مدیران شبکه‌های ملی تشکل‌ها، مدیران و نمایندگان حوزه اجتماعی ایرانشهر، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس شورای اسلامی، مشاوران خیرین و اجتماعی وزیر بهداشت، همچنین مدیرکل، معاون و رئیس اداره کل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت برگزار شد.

در این نشست، به منظور تکریم و پاسداشت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی از تلاش‌ها و دستاوردهای سمن‌های حوزه سلامت قدردانی شد. همچنین موضوع توسعه سرای سمن به سایر مناطق با اولویت کم‌برخوردار مورد تأکید قرار گرفت و در ادامه فراخوانی برای حضور شبکه‌های ملی و سایر تشکل‌ها در سراهای سمن مناطق کم‌برخوردار اعلام شد. همچنین از راه‌اندازی سرای سمن در زاهدان و سراوان به عنوان گام تازه‌ای در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و سلامت رونمایی شد.

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر در این نشست ضمن ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود در زمینه خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، بر ضرورت برگزاری دوره‌ای چنین جلساتی تأکید کردند. آنان همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی مناسب میان وزارت بهداشت و تشکل‌های مردمی را برای طرح نقطه‌نظرات و تبادل مستمر اطلاعات ضروری دانستند.

در این نشست همچنین بر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تبادل تجربیات و همگرایی در اجرای برنامه‌های ملی سلامت تأکید شد. حاضران معتقد بودند که تنها از طریق ایجاد همکاری نزدیک میان دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توان از ظرفیت‌های گسترده مردمی در مسیر توسعه سلامت بهره گرفت. نمایندگان سمن‌ها با اشاره به تجربه‌های موفق خود در حوزه خدمت‌رسانی در شرایط بحران، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای آموزش‌های عمومی سلامت، خواستار به‌کارگیری این توانمندی‌ها در برنامه‌های ملی شدند.

در همین زمینه، نمونه تجربه موفق ارائه خدمات سلامت توسط تشکل‌های مردم‌نهاد در ایرانشهر در قالب «سرای سمن‌های سلامت مکران» مورد توجه قرار گرفت؛ مرکزی که با همکاری وزارت بهداشت و سمن‌ها راه‌اندازی شده و توانسته خدمات متنوعی از جمله آموزش، مشاوره و حمایت از بیماران خاص را به مناطق کم‌برخوردار ارائه دهد. نمایندگان حاضر بر این نکته تأکید کردند که این مدل می‌تواند الگویی پایدار برای گسترش فعالیت‌های سمن‌ها در سایر مناطق محروم کشور باشد.

از سوی دیگر، مدیران حوزه سلامت نیز بر این نکته تأکید کردند که ظرفیت‌های علمی، تخصصی و ساختاری وزارت بهداشت می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. به باور آنان، پیوند این دو بخش نه تنها موجب کاهش موازی‌کاری‌ها و استفاده بهینه از منابع خواهد شد، بلکه می‌تواند سرعت و اثربخشی پروژه‌های سلامت در مناطق محروم را نیز به شکل چشمگیری افزایش دهد.

برگزاری این نشست فرصتی بود برای بازخوانی نقش مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت در سلامت و گامی در جهت هم‌افزایی بیشتر میان دولت و جامعه مدنی؛ همچنین زمینه‌ای برای گسترش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ملی به سایر مناطق کم‌برخوردار کشور فراهم ساخت.