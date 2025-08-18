به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع تولیدی کروز موفق به کسب گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید مجموعه چراغهای خودروی تارا شد.
کسب این گواهینامه نشاندهنده انطباق کامل این محصول با استانداردهای فنی و ایمنی معتبر است که شامل ویژگیهایی مانند رنگ نور، شدت، یکنواختی و زاویه تابش مناسب چراغها و مانند آن میشود.
چراغ خودرو از اجزای حیاتی برای تامین ایمنی در رانندگی محسوب میشود و استانداردهای مربوط به آن با هدف اطمینان از دید واضح راننده و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان تدوین شده است. بنابراین، کسب این گواهینامه اهمیت بالایی دارد و نشاندهنده رعایت دقیق الزامات فنی و ایمنی از سوی کروز است.
این موفقیت در ادامه دستاوردهای قبلی کروز در زمینه تولید قطعات استاندارد قرار میگیرد و بیانگر توانمندیهای فنی و تعهد این شرکت به ارتقا کیفیت محصولات داخلی است. انتظار میرود این گواهینامه باعث افزایش اعتماد مصرفکنندگان به تولیدات داخلی شود و به توسعه بیشتر فناوریهای نوین در صنعت خودرو کمک کند. در عین حال بهبود استانداردها و کیفیت محصولات شرکت کروز، موجب ارتقای کیفی محصول نهایی خودروسازان شده و در نهایت افزایش رضایت مصرفکنندگان را به همراه خواهد آورد.
چرا کسب گواهینامههای استاندارد چراغ مهم است؟
چراغهای کروز، طی سالها، موفق به کسب استانداردهای مختلفی شده است. اخذ این گواهینامهها بهصورت کلی نشاندهنده کیفیت مواد اولیه و فرآیند تولید است، اما بهصورت مستقیم نیز بر تجربه رانندگی افراد و امنیت آنها اثر میگذارد. در ادامه، تاثیر و اهمیت استانداردها را بر تجربه رانندگی نشان میدهیم.
۱- تحول در نوردهی چراغهای جلو با تفکیک رفلکتور نورهای بالا و پایین
دید بهتر در شب و کاهش خستگی چشم راننده نیازمند نوردهی متمرکز و دقیق چراغ جلو است. در چراغهای جلوی تارا، شرکت کروز توانسته است با تفکیک مستقل تنظیم رفلکتور نور بالا و پایین، شرایط بهتر نوری را برای راننده و نخستین بار در کشور ایجاد کند.
۲ – مقاومت بالا در برابر نفوذ بخار آب با جوش ارتعاشی
ورود بخار آب به چراغ باعث کاهش دید و خرابی میشود و ایمنی سرنشینان را نیز به خطر میاندازد. در چراغهای عقب تولید کروز، بهجای روش سنتی Hot Plate، از فناوری جوش ارتعاشی استفاده شده است که اتصال دقیقتری ایجاد میکند و تا حد زیادی احتمال نفوذ بخار آب را از بین میبرد. همچنین این شرکت با بهکارگیری لنز داخلی ضخیم، موفق به تولید نوری یکنواخت و پایدار از نوع LED شده است؛ در نتیجه، منبع نور بهصورت نقطهای دیده نمیشود و این ویژگی، برتری آن را نسبت به سایر رقبا نشان میدهد.
۳ – جلوگیری از بخارگرفتگی با فرآیند ضد مه در داخل لنز
مهگرفتگی داخلی چراغ باعث کاهش وضوح نور و کاهش ایمنی در شرایط مرطوب میشود. چراغهای جلو با فرآیند ضد مه داخلی تولید میشوند تا بخار داخل لنز شکل نگیرد و عملکرد چراغ در هر شرایطی ثابت بماند.
۴ – افزایش شفافیت و بازتاب نور با پوشش آلومینیومی پلاسما در خلاء
برای روشنایی بهتر، نیاز به بازتاب دقیق نور داخل چراغ وجود دارد. در کروز، سطح داخلی رفلکتور و بزل با آلومینیوم خالص (۹۹.۹٪) به روش پلاسما در خلاء پوشش داده شده است. این روش باعث افزایش بازتاب و یکنواختی نور خروجی میشود.
۵ – دوام بالاتر با لاکزنیهای پیشرفته
گرد و غبار یا ذرات ریز در فرآیند لاکزنی چراغها، ظاهر و دوام این قطعه حساس را تحت تاثیر قرار میدهد. در کروز، پوشش نهایی لنزها در فضای کلینروم کلاس دههزار و با استفاده از رباتهای دقیق ششمحوره همراه با فرایند آنیلینگ انجام میشود. لاکزنیهای پیشرفته پاششی کورههای مادون قرمز و ماورای بنفش در محیط پاک و کنترل شده، باعث افزایش یکنواختی و طول عمر پوشش میشود.
۶ – آببندی مطمئن با چسب PUR و شعلهزنی پلاسما
آببندی دقیق یکی از مهمترین نکات در افزایش کیفیت چراغ است. کروز برای چسبزنی چراغ جلو و مهشکن، از شعلهزنی پلاسما برای آمادهسازی سطح و سپس از چسب پیشرفته PUR ( Poly Urethane Reactive) استفاده میکند. این روش ریسک نشتی را به حداقل میرساند و دوام محصول را افزایش میدهد.
۷ – دقت تنظیم نور با تجهیزات تست خودکار
تنظیم نامناسب نور میتواند باعث کاهش دید یا حتی آزار دیگر رانندگان شود. در کروز، نور چراغها با تجهیزات اتوماتیک مطابق اطلاعات اولیه خودرو تنظیم میشود. همچنین، از سنسورهای دقیق برای تشخیص نشتی در مرحله نهایی مونتاژ استفاده میشود تا کیفیت محصول نهایی قابل اتکا باشد.
۸ – تست در شرایط واقعی برای تضمین عملکرد
چراغهایی که در آزمایشگاه تست نشدهاند، در جاده قابل اعتماد نیستند. در کروز، چراغها تحت آزمایشهای نورسنجی و رنگ سنجی مثل شدت نور، زاویه تابش، مقاومت در برابر رطوبت، لرزش و ضربه قرار میگیرند. این آزمایشها در محیط تاریک مطابق استاندارد و با تجهیزات دقیق مانند گونیومتر انجام میشود که به افزایش کیفیت و کارایی این محصول منجر خواهد شد.
۹ – طراحی پیشرفته برای زیبایی و عملکرد بهتر
چراغهای خودرو نقش مهمی در شکلدهی به هویت بصری آن خودرو دارد. شرکت کروز با بهرهگیری از طراحیهای نوین مانند لنزهای نئونی (Guide Light Surface)، موفق به تولید چراغهایی مدرن با عملکرد بالا و ابعاد بهینه شده است که علاوه بر زیبایی، روشنایی مناسبی نیز فراهم میکند.
کروز همچنین با برخورداری از امکانات تخصصی و داخلی برای طراحی و ساخت ماژولها، بردها و قطعات الکترونیکی با استانداردهای خودرویی، توانسته کیفیت، دوام و زیبایی را در کنار یکدیگر تضمین کند. از سوی دیگر، این شرکت با موفقیت در گذراندن آزمونهای ECE R48و ECE-R10 که بهتازگی در فرآیند تایپ اپرووال (TA) قطعات توسط سازمان استاندارد الزامی شدهاند، نشان داده است که محصولات آن کاملاً منطبق با الزامات استانداردی OEM هستند.
اگر چراغ خودرو براساس استاندارد تولید شود، زیبایی و امنیت آن تضمین شده است. شرکت کروز با طراحی و تولید بیش از ۲۰۰ چراغ مختلف، تلاش میکند تا استانداردهای جهانی را معیار خود قرار دهد و محصولات باکیفیتی را بهدست مشتریان خود برساند.
نظر شما