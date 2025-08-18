دادگاه متهمان پرونده کثیر الشاکی «شرکت خانه و کاشانه نفیس» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بابایی اظهار کرد: پرونده «شرکت خانه و کاشانه نفیس» دارای یک هزار و ۲۸۶ شاکی است و دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد.

وی ادامه داد: متهمین به اتهام کلاهبرداری و مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به صورت عمده و جذب غیرقانونی سپرده‌های مردمی تحت عناوین مضاربه، سرمایه‌های مردم را جمع آوری می‌کردند.

بابایی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان با جذب سپرده‌های کلان بدون مجوز بانک مرکزی و با وعده سودهای غیرواقعی، اقدام به فریب سرمایه گذاران نموده و وجوه حاصله را صرف خرید املاک، ویلا و خودروهای لوکس کرده‌اند.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین تصریح کرد: این افراد در مدت دو سال فعالیت خود بیش از ۵۰۶ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌اند.