به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش با تشریح گزارشی از وضعیت پروژه مهر گفت: همه استان‌ها به تفکیک شهرستان و منطقه در حال رصد هستند. برخی استان‌ها در این زمینه پیشرو هستند و ضرورت دارد تا سایر استان‌ها نیز با توجه به زمان اندک تا آغاز مهر سریع‌تر عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: بر اساس گزارش‌های دریافت شده، ضرورت دارد تعداد برگه‌های هدایت تحصیلی با ثبت نام دانش آموزان منطبق و همخوان باشد.

سلیمی ادامه داد: بر اساس شاخص‌هایی که برای پروژه مهر در نظر گرفته‌ایم تمامی مدارس در سطح منطقه قابل ارزیابی دقیق هستند.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بازدیدهای انجام شده از مدارس در حال ثبت نام عنوان کرد: با توجه به شرایط جنگی و ویژه در ماه اخیر، با شعار حداکثری، از مدارس بازدید به عمل آمد. همچنین فرایند ثبت نام بیش از ۸۲ هزار مدرسه بازدید و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

سلیمی با بیان اینکه فرم بازدید از مدارس در قالب مشخصی توسط فرد بازدید کننده و مدیر مدرسه ثبت می‌شود، بر ضرورت توجه به میزان رضایتمندی اولیا از فرآیند ثبت نام تاکید کرد و ادامه داد: فرم نظرسنجی با ۱۱ سوال در خصوص فرایند ثبت نام تدوین شده است که برخی از مناطق این فرم‌ها را بارگذاری و از دیگر مناطق نیز می‌خواهیم به کار سرعت دهند.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به آغاز سال تحصیلی نزدیک می‌شویم، گفت: ضرورت دارد مسئولان با همت مضاعف گام‌های مؤثری در این بازه زمانی بردارند زیرا می‌توان در روزهای باقی مانده فرصت‌های طلایی رقم زد تا مهری آرام و بی دغدغه برای وزارت آموزش و پرورش و ذی‌نفعانش رقم بخورد.