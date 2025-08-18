شرکت ۲۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان حسینی در البرز

حجت الاسلام محمدجابر انصاری‌پور، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: مردم عزادار حسینی در استان البرز امسال با اجتماع در آئین جاماندگان اربعین در سوگ سرور و سالار شهیدان کربلا و یاران باوفایش حضور پرشوری داشتند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز همچنین از برپایی ۲۲۸ موکب عزاداران حسینی در البرز خبرداد و گفت: اجتماع مردم عزادار کرج نیز برای اربعین حسینی در صحن آستان‌مقدس امامزاده محمد (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام انصاری پور اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته بلکه پرشورتر از قبل، مواکب و هیئت‌های مذهبی برنامه‌های مختلفی را در سطح استان برگزار کردند.

وی افزود: ۳۳ مراسم اجتماع و راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در بیش از ۱۵ منطقه شهری و ۴۲ منطقه روستایی از صبح روز اربعین تا نماز ظهر، برگزار شد و مردم عزادار یاد سالار شهیدان و شهدای کربلا را گرامی داشته و در رثای خاندان اهل بیت (ع) عزاداری کردند.