شرکت ۲۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان حسینی در البرز

کرج- معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از شرکت ۲۹۰ هزار نفر از عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین این استان خبرداد.

حجت الاسلام محمدجابر انصاری‌پور، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: مردم عزادار حسینی در استان البرز امسال با اجتماع در آئین جاماندگان اربعین در سوگ سرور و سالار شهیدان کربلا و یاران باوفایش حضور پرشوری داشتند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز همچنین از برپایی ۲۲۸ موکب عزاداران حسینی در البرز خبرداد و گفت: اجتماع مردم عزادار کرج نیز برای اربعین حسینی در صحن آستان‌مقدس امامزاده محمد (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام انصاری پور اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته بلکه پرشورتر از قبل، مواکب و هیئت‌های مذهبی برنامه‌های مختلفی را در سطح استان برگزار کردند.

وی افزود: ۳۳ مراسم اجتماع و راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در بیش از ۱۵ منطقه شهری و ۴۲ منطقه روستایی از صبح روز اربعین تا نماز ظهر، برگزار شد و مردم عزادار یاد سالار شهیدان و شهدای کربلا را گرامی داشته و در رثای خاندان اهل بیت (ع) عزاداری کردند.

