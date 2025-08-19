۴۶ هزار مأموریت در جنگ ۱۲ روزه توسط نیروهای شهربان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اوتادی یک کارشناس شهری و فعال در مجموعه شهربان تهران در یادداشتی نوشت: در روزهای نخست ورودم به مجموعه شهربان، نگاهی که داشتم بر پایه روایت‌هایی بود که فاصله زیادی با واقعیت داشت. اما خیلی زود، با دیدن تلاش‌های بی‌وقفه و روحیه جهادی همکارانم، تصویر ذهنی‌ام دگرگون شد.

در روزهای بحرانی جنگ دوازده‌روزه دفاع مقدس، نام اورژانس، آتش‌نشانی و نیروهای امدادی و نظامی زیاد شنیده می‌شد. اما کمتر کسی روایت می‌کند که جوانان شجاع شهربان و حریم‌بانان شهرداری تهران چگونه با حضوری فراتر از وظیفه، با حس نوع‌دوستی، انسانیت و وطن‌پرستی، در هر حوزه‌ای که می‌توانستند، نقش‌آفرینی کردند.

نیروهای این شرکت از رصدهای دقیق روزانه برای تنظیم عرضه و تقاضای مایحتاج اولیه مردم گرفته تا ایجاد قرارگاه‌های جهادی برای آواربرداری، جابجایی، و بازسازی‌های جزئی خانه‌های آسیب‌دیده، همه را با جان و دل انجام دادند. جمع‌آوری هزاران لاستیک که برای ایجاد رعب و وحشت در سطح تهران پخش شده بودند، بازدید از بیش از سیزده هزار کارگاه ساختمانی، پای کار آوردن گروه‌های جهادی و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف تنها بخشی از این تلاش‌ها بود.

در مجموع، شهربان در این دوازده روز بحرانی، بیش از ۴۶ هزار مأموریت را با موفقیت به انجام رساند، رقمی که گویای حجم عظیم فعالیت‌های شبانه‌روزی این مجموعه است.

تمامی این اقدامات تحت فرماندهی بی‌وقفه انجام شد؛ مدیر شرکت شهربانی شهرداری تهران، کسی که در طول این دوازده روز حتی یک ساعت خارج از فضای مأموریتی استراحت نکرد و با مدیریت جهادی خود، همکارانمان را به نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری تبدیل کرد. نیروهایی که نه‌تنها از وقت خانواده و حقوق کارمندی خود گذشتند، بلکه برخی‌شان در این مسیر جانباز شدند و از جان خود نیز مایه گذاشتند.