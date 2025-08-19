  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

برگزاری حضوری آزمون های دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول تا ۱۶ شهریور

برگزاری حضوری آزمون های دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول تا ۱۶ شهریور

آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ و ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول تا ۱۶ شهریورماه بصورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمون پایان ترم نیمسال دوم سال‌جاری و ترم تابستان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از تاریخ اول تا ۱۶ شهریور بر اساس برنامه مندرج در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور آماده برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشگاه هستند و نظارت لازم بر برگزاری صحیح آزمون‌ها از سوی واحدهای استانی دانشگاه انجام می‌شود.

کد خبر 6564220
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها