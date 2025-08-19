برگزاری حضوری آزمون های دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول تا ۱۶ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمون پایان ترم نیمسال دوم سال‌جاری و ترم تابستان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از تاریخ اول تا ۱۶ شهریور بر اساس برنامه مندرج در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور آماده برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشگاه هستند و نظارت لازم بر برگزاری صحیح آزمون‌ها از سوی واحدهای استانی دانشگاه انجام می‌شود.