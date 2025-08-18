به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی، دولت در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی ملی و استانی و جلوگیری از اطاله دادرسی، بخشی از وظایف داوری شورای عالی فنی را به شوراهای استانی تفویض کرده است.

وی با اشاره به مزایای این تصمیم افزود: تفویض اختیار به استان‌ها به تسریع در روند رسیدگی به اختلافات پروژه‌های عمرانی منتهی و مانع از ارجاع طولانی‌مدت پرونده‌ها به مرکز می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به پروژه تقاطع غیرهمسطح گاران در محور سنندج - مریوان اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل مریوان و در قالب ۷ بخش اجرا شده است.

حبیبی به طول این پروژه‌های عمرانی پرداخت و افزود: این پروژه به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر اجرا شده که بخش اصلی آن اخیراً زیر بار ترافیک رفت.

حبیبی اذعان کرد: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود قطعات باقی‌مانده تا پایان آذرماه به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر حضور نماینده پیمانکاران در فرآیند بازگشایی مناقصات تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط تورمی، اعمال مینوس در پروژه‌های عمرانی می‌تواند بر کیفیت و پیشرفت طرح‌ها اثر منفی بگذارد، بنابراین لازم است این پروژه‌ها با دقت و حساسیت بیشتری واگذار شوند.