۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

اختیارات عمرانی به استان‌ها رسید؛ اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح گاران

سنندج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: دولت بخشی از وظایف داوری شورای عالی فنی را برای تسریع در حل دعاوی عمرانی به شوراهای استانی تفویض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی، دولت در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی ملی و استانی و جلوگیری از اطاله دادرسی، بخشی از وظایف داوری شورای عالی فنی را به شوراهای استانی تفویض کرده است.

وی با اشاره به مزایای این تصمیم افزود: تفویض اختیار به استان‌ها به تسریع در روند رسیدگی به اختلافات پروژه‌های عمرانی منتهی و مانع از ارجاع طولانی‌مدت پرونده‌ها به مرکز می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به پروژه تقاطع غیرهمسطح گاران در محور سنندج - مریوان اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل مریوان و در قالب ۷ بخش اجرا شده است.

حبیبی به طول این پروژه‌های عمرانی پرداخت و افزود: این پروژه به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر اجرا شده که بخش اصلی آن اخیراً زیر بار ترافیک رفت.

حبیبی اذعان کرد: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود قطعات باقی‌مانده تا پایان آذرماه به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر حضور نماینده پیمانکاران در فرآیند بازگشایی مناقصات تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط تورمی، اعمال مینوس در پروژه‌های عمرانی می‌تواند بر کیفیت و پیشرفت طرح‌ها اثر منفی بگذارد، بنابراین لازم است این پروژه‌ها با دقت و حساسیت بیشتری واگذار شوند.

