به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کیث کلاگ» (Keith Kellogg) نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین امروز دوشنبه با «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
«ولودیمر زلنسکی» پس از دیدار با فرستاده آمریکا در اوکراین گفت: همکاری با آمریکا و اروپا برای ارائه ضمانتهای امنیتی مهم است.
«ولودیمر زلنسکی» در این خصوص اضافه کرد: ما آمادهایم تا برای صلح به طور مثمر ثمر تلاش کنیم. روسیه را فقط میتوان از طریق زور به صلح رساند.
گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته در آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص حل و فصل بحران در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
در ادامه نشست آلاسکا، قرار است سران چند کشور اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا ساعاتی دیگر در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره جنگ اوکراین گفتگو و تبادل نظر کنند.
