به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسکندری عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این مسیر ارتقای ۲۰ رشته مهارتی استان و تبدیل مازندران به الگوی ملی در حوزه مهارت‌آموزی است.

وی اظهار داشت: اولین مجمع رسمی خیرین این حوزه در کشور سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و عملاً فعالیت خود را از خردادماه ۱۴۰۳ با هدف توسعه و ارتقای آموزش‌های مهارتی استان آغاز کرده است.

وی با تأکید بر نقش محوری خیرین در تحقق اهداف این مجموعه، افزود: تأمین منابع مالی مهم‌ترین نقش خیرین است و در حال حاضر تنها از ۳۰ درصد ظرفیت مالی استان استفاده می‌شود. سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی شامل مواد مصرفی و تجهیزات به مراکز فنی و حرفه‌ای اختصاص یافت.

اسکندری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی این مجمع، بیان کرد: در حوزه صنایع چوب بخشی از مراکز تجهیز شد، همچنین برخی کارگاه‌های نیمه‌تعطیل دوباره فعال شدند. افزون بر این، کارگاه‌های برق در شهرستان‌های تنکابن، آمل و نکا و نیز کارگاه‌های جوشکاری در ساری، نکا و قائم‌شهر احیا شدند.

رئیس مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مازندران حمایت از اقشار خاص را از برنامه‌های اصلی عنوان کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار که امکان حضور در مراکز خصوصی را ندارند، می‌توانند در این مراکز به یادگیری مهارت بپردازند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۷ مرکز آموزشی در استان فعال است و تنها در چهار ماه نخست امسال بیش از سه میلیارد تومان کمک به این مراکز اختصاص یافت. هدف نهایی این است که مازندران به قطب مهارت‌آموزی کشور و الگویی ملی تبدیل شود.

اسکندری در پایان با بیان اینکه بیشترین چالش‌ها در مراکز دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۲ هزار و ۳۳۸ نفر تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفتند.