ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه علوم پزشکی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اندرخورند عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه معاونین توسعه مدیریت و منابع و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به اینکه اطمینان داریم با حمایتهای رئیس دانشگاه مسیر پیش رو روشن و با موفقیت همراه خواهد بود تصریح کرد: با تمام توان در جهت تحقق اهداف راهبردی دانشگاه، شفافسازی فرآیندها، حمایت از سرمایه انسانی، توسعه فضاهای فیزیکی و فناوریهای نوین و نیز ایجاد محیطی انگیزشی برای کارکنان تلاش خواهیم کرد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: باور دارم با تلاش مستمر، تعهد و کار جمعی میتوانیم این چالشها را به فرصت تبدیل کرده و مسیر توسعه و پیشرفت دانشگاه را با جدیت و مسئولیتپذیری ادامه دهیم. در این مسیر از دیدگاههای تخصصی، انتقادهای دلسوزانه و پیشنهادهای سازنده همه عزیزان استقبال خواهیم کرد.
اندرخورند تأکید کرد: با قبول این مسئولیت مهم، شفافیت و پاسخگویی در تمام امور مالی و اداری دانشگاه، بازنگری، چابک سازی و اصلاح فرآیندها برای کاهش بروکراسی (دیوانسالاری)، توانمندسازی منابع انسانی بهعنوان سرمایه اصلی دانشگاه، توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناوری اطلاعات، تقویت عدالت سازمانی و رضایتمندی کارکنان مهمترین اصولی است که سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.
وی افزود: بیتردید موفقیت در این حوزه جز با تعامل و همدلی تمام کارکنان و مدیران دانشگاه ممکن نیست پس، دست یاری بهسوی شما دراز کرده و باور دارم که با همدلی و همفکری میتوانیم گامهای مؤثری در جهت تعالی دانشگاه و خدمت بهتر بداریم.
معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در ابتدا خدا را شاکرم که فرصت خدمتگزاری در این مسئولیت حساس در نظام سلامت برای بنده فراهم شد، کار در جایگاه مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه هرچند شبانهروزی و همراه با چالشهای خاص خود بوده ولی به دلیل اثرگذاری بالقوه بر همه واحدها ارزشمندی بالایی دارد.
اکرم فرهادی افزود: در این دوره مدیریتی تمام تلاش بنده و تیم کاری در مدیریتهای تابعه معاونت بر توجه هر چه بیشتر بر سرمایه انسانی و مهمتر از همه بر ایجاد نظم و انضباط بیشتر در نظام پرداخت مطالبات پرسنلی و توجه به رفاه همکاران پرتلاش بود.
وی گفت: ما در تلاش بودیم تا با ایجاد رضایتمندی بیشتر نیروی انسانی بتوانیم به خدمات باکیفیتتر در نظام سلامت دستیابیم چون عمیقاً معتقدیم راه رسیدن به خدمات باکیفیتتر در نظام سلامت از رضایتمندی هر چه بیشتر نیروی انسانی گذر میکند.
وی تصریح کرد: به لطف خدا و تلاش تیمی در این دوره ۱۸ ماهه به بخشی از اهداف مورد انتظار و برنامهریزیشده دستیافتیم و امیدواریم در ادامه مسیر با مدیریت حمزه اندرخورند در جایگاه مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه شاهد ارتقا هر چهبهتر کمی و کیفی منابع مالی، انسانی و فیزیکی باشیم.
وی بیان کرد: بنده در کسوت معلمی و محقق نظام سلامت آماده هرگونه کمک در حوزههای مختلف دانشگاهی هستم امید که با تقویت هر چه بیشتر حلقههای بههمپیوسته نظام سلامت و انسجام بیشتر با رویکرد تیم محور شاهد رضایتمندی خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان در نظام سلامت استان بوشهر باشیم.
نظر شما