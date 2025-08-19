موفقیت چشمگیر استان البرز در بهبود خدمات بهداشتی و درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صیادی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد به بررسی موفقیت‌های اخیر استان البرز در حوزه بهداشت و درمان پرداخت.

وی با اشاره به آغاز بحران و نیاز به مدیریت سریع در شرایط اضطراری گفت: پس از شروع بحران، جلسات فوری با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار کردیم تا از آمادگی و حضور فعال تمام دست‌اندرکاران در صحنه اطمینان حاصل کنیم.

صیادی با بیان اینکه با توجه به حجم بالای مجروحان، استان البرز در میان سه استان برتر کشور قرار داشت و مدیران بیمارستان‌ها با فعالیت مستمر و حتی باز نگه‌داشتن برخی اتاق‌های عمل در شرایط حساس، موفق به ارائه خدمات به مجروحان شدند، بر افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات درمانی تأکید کرد.

وی در ادامه به همدلی و تلاش حدود ۲۰۰ داوطلب در بیمارستان‌ها اشاره و تأکید کرد: این همکاری بی‌نظیر نقش بسزایی در ارتقای خدمات درمانی ایفا کرد و باعث شد که دانشگاه علوم پزشکی البرز به عنوان برترین دانشگاه در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شناخته شود.

صیادی همچنین از تحقق انضباط مالی در دانشگاه و مثبت شدن تراز مالی آن خبر داد و افزود: این اقدام به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک شایانی کرده است که اضافه شدن ۳۵۰ تخت بیمارستانی و راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید، از جمله اقداماتی است که به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: ۳۵۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت قبلی اضافه شده و بیمارستان‌های کمالشهر، طالقان و حضرت سیدالشهدا (ع) نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید تا مردم البرز از خدمات درمانی مدرن‌تری برخوردار شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: راه‌اندازی مرکز درمان و تشخیص سرطان، یک نقطه عطف در تاریخ درمانی استان البرز است؛ این مرکز که به صورت برون‌سپاری اداره می‌شود نه تنها از سراسر کشور بیماران را پذیرش می‌کند بلکه با تعرفه‌های دولتی و تحت پوشش بیمه‌های پایه خدمات ارائه می‌دهد.

وی همچنین از خبرنگاران خواست تا با انعکاس مسائل و مشکلات حوزه بهداشت به کمک مسئولان بیایند و بر تعامل مثبت بخش رسانه و دانشگاه تأکید کرد.