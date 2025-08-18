یک سالن زیبایی در گناوه به دلیل مداخله در امور پزشکی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک سالن زیبایی در شهرستان گناوه که اقدام به انجام مداخله در امور پزشکی در این واحد صنفی کرده بود، پلمپ شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه اظهار داشت: بنا به گزارشات مردمی، کارشناسان نظارت بر درمان و بهداشت محیط این شبکه با حضور در محل اقدام به بررسی موضوع کردند و متوجه شدند که این واحد صنفی علاوه بر ارائه خدمات آرایشگاهی، اقدام به انجام تزریقات زیبایی مانند ژل و بوتاکس و..... توسط افراد بدون صلاحیت در سالن زیبایی بدون مجوز رسمی می‌کند در همین راستا هماهنگی با مراجع انتظامی انجام و این واحد صنفی پلمپ شد.

وی تاکید کرد: شهروندان تنها از طریق مراکز معتبر و دارای مجوز اقدام به دریافت خدمات مورد نیاز درمانی و زیبایی کنند و از مراجعه به مراکز غیر مجاز از قبیل سالن‌های زیبایی، منزل و … جداً خودداری کنند، زیرا دریافت چنین خدماتی از مراکز غیر مجاز می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای سلامت افراد داشته باشد.

حیدری افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا مداخله در امور پزشکی، مراتب را به واحد نظارت بر درمان؛ واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و یا از طریق شماره (۱۹۰) جهت برخورد با افراد خاطی برابر مقررات گزارش دهند.