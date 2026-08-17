رقابت ۷۲ سوارکار در باشگاه آذرخش همدان

حمید گلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات پرش با اسب استان همدان، اظهار کرد: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح کیفی اسب‌سواری در استان همدان برگزار شد و شاهد رقابت‌هایی فنی و فشرده میان سوارکاران باسابقه و استعدادهای نوظهور بودیم.

وی افزود: در رقابت نفس‌گیر رده آزاد بزرگسالان محسن حدادی موفق به کسب مقام نخست شد و علیرضا بختیاری و علی علیزاده نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند؛ همچنین آرتا سهل‌البیع به عنوان تنها بانوی حاضر در این رده بزرگسالان درخشش قابل‌توجهی در رقابت با آقایان داشت که نشان‌دهنده پتانسیل بالای ورزشکاران استان همدان است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در رده‌های سنی پایه تصریح کرد: حضور پرشور دختران در رده‌های نوجوانان و نونهالان، نویدبخش آینده‌ای درخشان است و با درخشش سوارکارانی نظیر آراد انجینری، یگانه شکیبا و علی مستان در این رده‌ها، امیدواریم با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های مستمر شاهد رشد صنعت سوارکاری و حضور ورزشکاران همدانی در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.