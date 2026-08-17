واحد آبکاری متخلف در پردیس به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن فراهانی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور حکم محکومیت برای یک واحد آبکاری متخلف در شهرستان پردیس خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست پردیس اظهار کرد: در پی دریافت گزارشها و انجام بررسیهای کارشناسی، تخلفات زیستمحیطی این واحد صنعتی و آثار ناشی از فعالیت آن بر آلودگی منابع آبی و تهدید علیه بهداشت عمومی مستندسازی شد.
وی افزود: پس از تکمیل مستندات و گزارشهای تخصصی، پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
فراهانی تصریح کرد: شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس با بررسی گزارشهای کارشناسی، مستندات پرونده و احراز عدم رعایت کامل الزامات و استانداردهای زیستمحیطی، رأی خود را صادر کرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست پردیس خاطرنشان کرد: بر اساس حکم صادره، متهم این پرونده به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با واحدهای آلاینده افزود: حفاظت از محیطزیست و صیانت از سلامت عمومی از اولویتهای این اداره است و با هرگونه فعالیتی که موجب آلودگی محیطزیست و تهدید بهداشت عمومی شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
فراهانی در پایان از واحدهای صنعتی خواست ضمن رعایت کامل ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، نسبت به مدیریت صحیح پسماندها و پسابهای صنعتی اقدام کنند تا از بروز پیامدهای زیستمحیطی و حقوقی جلوگیری شود.
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