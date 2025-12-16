پلمب یک سالن زیبایی در گناوه به دلیل مداخله در امور پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بازرسی‌های کارشناسان نظارت بر درمان و بهداشت و محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، این واحد صنفی علاوه بر ارائه خدمات آرایشگاهی، اقدام به انجام تزریقات زیبایی (ژل و بوتاکس و..) بدون مجوز رسمی کرده بود که توسط کارشناسان این شبکه پلمب شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه آرایشگاه‌ها تنها مجاز به ارائه خدمات آرایشی بر اساس قوانین موجود در مجوز کار آرایشگاه‌ها در حوزه فعالیت خود هستند، گفت: دخالت مستقیم یا غیرمستقیم آرایشگران زنانه در امور پزشکی و انجام عمل‌های زیبایی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه همواره حفظ سلامت جامعه مورد تاکید شبکه بهداشت و درمان است، گفت: شهروندان برای حفظ سلامت خود از مراجعه به مراکز غیرمجاز مانند سالن‌های زیبایی یا منازل شخصی برای دریافت خدمات مورد نیاز خودداری کنند.

وی از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی یا مداخله در امور پزشکی مراتب را به واحد نظارت بر درمان این شبکه اطلاع دهند یا با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند.