به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به جایگاه راهبردی دانشکده پزشکی اظهار کرد: این دانشکده با بهره‌گیری از ظرفیت ۲۶۰ عضو هیئت‌علمی هسته اصلی و پیشران تحولات علمی و آموزشی دانشگاه است و ارتقای جایگاه آن از اولویت‌های اصلی مدیریت دانشگاه محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انضباط اداری و علمی، تصریح کرد: حفظ حرمت و کرامت تمامی ارکان دانشگاه، اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان یک اصل خدشه‌ناپذیر محسوب می‌شود و موفقیت دانشگاه به عنوان یک خانواده بزرگ در گرو رعایت شان افراد و تعامل سازنده میان بدنه آموزشی و اجرایی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان نگاه پدرانه به دانشجویان گفت: دانشجویان سرمایه‌های اصلی و هویت آکادمیک دانشگاه هستند بنابراین باید با رویکردی حمایتی، مسیر رشد و آموزش آنها را تسهیل کرد.

وی همچنین در خصوص مطالبات مالی کارکنان افزود: پیگیری برای پرداخت‌های منظم حقوق و مزایا با توجه به شرایط اعتباری وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در دستور کار دانشگاه قرار دارد و تمام تلاش ما پاسخگویی به زحمات همکاران در حد مقدورات است.

بیژن حیدری سرپرست جدید دانشکده پزشکی همدان در ادامه ضمن ابراز خرسندی از اعتماد مدیریت دانشگاه، مسئولیت در این جایگاه را امانتی ارزشمند خواند و اظهار کرد: پیشرفت دانشکده پزشکی فقط با زیرساخت‌های فیزیکی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند همراهی، همدلی و خرد جمعی تمام اساتید، کارکنان و دانشجویان است.

وی با تبیین اولویت‌های کاری خود افزود: ارتقای کیفیت آموزش، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در دانشجویان برای خدمت به سلامت جامعه و تربیت پزشکانی متعهد از محورهای اصلی برنامه‌های این دانشکده خواهد بود.

سرپرست جدید دانشکده پزشکی همدان با تاکید بر گذار از مصرف‌کننده دانش به تولیدکننده علم تصریح کرد: باید با حفظ جایگاه رفیع اساتید بستری فراهم کنیم که دانشکده پزشکی به مرکزی برای تولید دانش بومی تبدیل شود.

وی در پایان بر ایجاد فضای گفت‌وگو تاکید کرد و گفت: دانشجویان ابزار نیستند و باید فرصت کافی برای شنیدن مطالبات، انتقادات و نظرات آنها فراهم شود چراکه مشارکت دانشجویان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ضامن ارتقای کیفیت آموزش و پویایی محیط علمی است.