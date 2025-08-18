به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به شرایط ویژه سال نخست فعالیت مجلس دوازدهم گفت: مجلس دوازدهم در آغاز کار خود با حادثه تلخ شهادت رئیسجمهور فقید و همراهان ایشان مواجه شد که ضایعه بزرگی برای ملت ایران بود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از آن، انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، بررسی رأی اعتماد به کابینه و سپس ورود به موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۴، فضای پرکار و ملتهبی را رقم زد.
وی افزود: در ادامه نیز شرایط جنگی اخیر، بر پیچیدگی اوضاع افزود و عملاً این سال نخست مجلس دوازدهم را به یکی از دورههای پرالتهاب و خاص تبدیل کرد.
نخعی بیان کرد: با وجود همه این شرایط، مجلس دوازدهم تلاش کرده است هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارتی دستاوردهای مناسبی داشته باشد.
تأکید بر شفافیت آرا
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: بنده از جمله نمایندگانی بودم که بر موضوع شفافیت آرای نمایندگان تأکید داشتم و معتقدم اعلام نظر شفاف به افکار عمومی موجب پویایی جامعه میشود.
نخعی با اشاره به استمرار فعالیت مجلس در شرایط جنگ اخیر تأکید کرد: حتی در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، مجلس یک جلسه تعطیل نکرد و بررسی رأی اعتماد به وزیر اقتصاد جدید نیز در همان ایام انجام شد و این نشان میدهد که نمایندگان با وجود تهدیدات امنیتی، وظیفه پیگیری امور مردم را تعطیل نکردند.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس به موضوع توسعه خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی جزو استانهای جوان کشور است و اگرچه از زمان تشکیل استان اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی و اقتصادی انجام شده، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم.
وی در خصوص پیگیری ارتقای گذرگاههای مرزی نیز اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد مراودات ایران با افغانستان از طریق مرز ماهیرود انجام میشود و در سالهای گذشته گذرگاههای دیگری همچون دوکوهانه و یزدان فعال بودند که به دلیل عدم همکاری طرف افغانستانی تعطیل شدند.
نخعی گفت: امروز پیگیریهای متعددی برای رسمی شدن این گذرگاهها انجام و موضوع یزدان در کارگروه مرز وزارت کشور تأیید شده و موضوع دوکوهانه نیز در دستور کار کارگروه بعدی قرار دارد و پس از تصویب این طرحها در دولت، شاهد بازگشایی رسمی این مرزها خواهیم بود که قطعاً به بهبود معیشت مرزنشینان و اجرای بهتر قوانینی همچون ساماندهی تجارت مرزی کمک شایانی خواهد کرد.
سرمایه گذاریهای بزرگ در مرز ماهیرود
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان در مرز ماهیرود گفت: دولتهای مختلف تاکنون بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان در حوزههای مختلف از جمله جاده، ارتباطات، آب، برق و گاز در مرز ماهیرود سرمایهگذاری کردهاند.
نخعی افزود: در بخش راه نیز پیگیریهای گستردهای انجام شده و بر اساس گزارشهای ارائهشده، تقریباً همه مسیرها تعیین پیمانکار شده و در حال اجراست و خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته و آزادسازی یک و نیم میلیون دلار اعتبار امیدواریم تا پایان سال ولایت فراه به ماهیرود وصل میشود.
وی در خصوص پروژههای حوزه انرژی اظهار کرد: انتقال گاز از خط هفتم سراسری از مهمترین طرحهای کلان است که بخش اول آن با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان از دشتک زابل تا نهبندان اجرا و افتتاح شد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: فاز دوم این پروژه از نهبندان تا سربیشه نیز آغاز شده و پیمانکار فعالیت خود را شروع کرده است و این خط لوله میتواند تحول بزرگی در حوزه توسعه صنعتی و تأمین پایدار گاز استان ایجاد کند.
نخعی با تأکید بر اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت: به عنوان مسئول کمیته انرژیهای نو و تجدیدپذیر در کمیسیون انرژی مجلس، طی سالهای اخیر تلاش زیادی برای تصویب قوانین حمایتی داشتهایم و خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر، ایجاد بورس سبز انرژی و امکان صادرات برق از جمله اقدامات قانونی مجلس بوده که موجب افزایش رغبت سرمایهگذاران در این حوزه شده است.
وی همچنین به پیگیری خط لوله فرآوردههای نفتی موسوم به تابش اشاره کرد و افزود: این طرح که سابقهای ۱۵ ساله دارد با هدف انتقال فرآوردههای نفتی از رفسنجان به بیرجند پیگیری میشود و با وجود برخی تغییر مسیرهای پیشنهادی از سوی سازمان برنامه، ما بر اجرای همان مسیر اولیه تأکید داریم و رایزنیها با وزارت نفت و شرکت ملی پخش ادامه دارد.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در توسعه استان اثرگذار بوده است، گفت: در سالهای اخیر اعتبارات قابل توجهی از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت جذب شد که از به جمله اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای بیمارستان نهبندان، ۷ میلیارد تومان برای مراکز درمانی شهرستانها و اعتبارات ویژه برای دانشگاه بیرجند میتوان اشاره کرد.
راهآهن شرق کشور؛ طرح ملی و فراملی
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس در ادامه به اهمیت پروژه راهآهن شرق کشور اشاره کرد و گفت: با استجازهای که دولت شهید رئیسی از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، منابع مهمی برای طرحهای کلان از جمله راهآهن شرق کشور اختصاص یافت.
نخعی گفت: این پروژه از جنوبیترین نقطه استان تا شمالیترین نقطه آن آغاز شده و همزمان در قطعات مختلف فعال است و تاکنون با پیگیریهای انجامشده، بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای پیمانهای مختلف استان جذب شده است.
وی تأکید کرد: راهآهن شرق کشور تنها یک پروژه استانی نیست بلکه طرحی ملی و حتی فراملی است. اتصال چابهار به آسیای مرکزی یکی از اهداف اصلی این طرح است و کشورهای منطقه همچون هند و افغانستان منتظر بهرهبرداری از آن هستند. اگر در اجرای این طرح تأخیر کنیم، دیگر کشورها مسیرهای جایگزین ایجاد خواهند کرد و ایران از مزیت ترانزیتی خود محروم خواهد شد.
نخعی با اشاره به مشکلات مالی پیمانکاران و تأخیر در تخصیص اعتبارات اظهار کرد: بخش مهمی از منابع این پروژهها در قالب طرحهای خاص از محل فروش نفت تأمین میشود که هنوز تماماً به پروژه تزریق نشده است و جلسات متعددی با وزارت نفت برای تسریع در تخصیص این اعتبارات برگزار کردهایم و مطمئن باشید مجلس و مجمع نمایندگان استان در موضوع راهآهن کوتاه نخواهند آمد.
اجازه میدهیم پروژه راه آهن به حاشیه برود
نخعی در پایان تأکید کرد: مطالبه مردم استان در خصوص راهآهن و اجرای کامل سند توسعه، حقی طبیعی و بهجا است و ما به جد پیگیر تحقق آن خواهیم بود. اجازه نخواهیم داد این پروژهها به حاشیه برود، چرا که آینده توسعه استان و کشور به آن گره خورده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از پروژههای سخت و مهم، احداث پست ۴۰۰ کیلوولت در استان است که با توافق میان چهار مجموعه توانیر، ایمیدرو، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت استان به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: این پروژه با وجود دشواریها آغاز شده و تاکنون بخش عمده تعهدات توانیر از جمله خرید و انتقال ترانس به محل انجام شده است.
نخعی گفت: سازمان مدیریت نیز اخیراً ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای آن ابلاغ کرده و امیدواریم بهزودی شاهد تسریع در تکمیل این طرح باشیم.
نخعی در ادامه به فعالیتهای آموزشی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ملی مهارت سال گذشته تأسیس شد و دو رشته جدید در بخش خواهران به آن افزوده شد.
وی ادامه داد: همچنین دانشگاه علمی-کاربردی نهبندان با جذب ۱۴۳ دانشجو در مهر سال گذشته فعال شده است و علاوه بر این، در همکاری با سازمان انرژی اتمی در حال پیگیری ایجاد سایت پرتودهی محصولات کشاورزی همچون زرشک، عناب و زعفران هستیم.
افزایش بودجه اعتبار جاده نهبندان - بیرجند
وی با انتقاد از کمتوجهیهای گذشته به کریدورهای اصلی استان گفت: در سال ۹۹ اعتبار جاده نهبندان – بیرجند حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اما با پیگیریها در بودجه ۱۴۰۴ این رقم به ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس اظهار کرد: این در حالی است که میانگین رشد اعتبارات عمرانی کشور حدود ۱۵ درصد بوده است و علاوه بر این، ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن برای این مسیر اختصاص یافته است.
نخعی ادامه داد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد اعتبارات عمومی تخصیص یافته و کار در حال اجراست و این جاده یک مسیر ملی است و نباید صرفاً بهعنوان پروژهای منطقهای دیده شود.
انتقال آب شرق کشور
نخعی ادامه داد: موضوع انتقال آب شرق کشور تکلیف قانونی مصوب مجلس یازدهم است و اکنون توسط کنسرسیومی از شرکتهای غیردولتی در حال اجراست. این پروژه اولویت خود را از دست نداده و با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در پاییز امسال همایش ملی بیابان برگزار خواهد شد که افتتاحیه آن در بیرجند و ادامه برنامهها در نهبندان خواهد بود و این همایش شامل بخش علمی و میدانی است و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان فراهم میکند.
