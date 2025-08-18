آذرماه امسال آخرین فرصت سنددار شدن اماکن دولتی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری عصر دوشنبه در نشست کمیسیون جعل اسناد کهگیلویه و بویراحمد به تخلفات مکرر در حوزه جعل اسناد هویتی، اشاره کرد و ادامه داد: ۲۰۰ دستگاه‌ها در سطح استان سامانه خود را بروز کنند چرا که از این پس تنها از طریق سامانه‌های الکترونیک ثبت احوال و ثبت اسناد، نسبت به احراز هویت مراجعه کنندگان اقدام می‌شود.

وی حذف فیزیکی شناسنامه را خبر خوبی دانست و افزود: دریافت فیزیکی کپی شناسنامه و کارت ملی تخلف محسوب شده و متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عدم رعایت این مصوبه توسط بانک‌ها، منجر به برخورد قضائی و پیگرد قانونی می‌شود، افزود: طبق قانون جعل اسناد ۳ تا ۵ سال حبس دارد.

وی از ممنوعیت صدور دستی گواهی‌های تحصیلی خبر داد و گفت: با توجه به موارد متعدد جعل مدارک تحصیلی، مقرر شد تمامی گواهی‌ها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه‌های یکپارچه صادر شوند.

کناری با بیان اینکه حجم زیادی از املاک ادارات دولتی استان فاقد سند هستند، تصریح کرد: تا پایان آذرماه املاک دولتی خصوصاً در مراکز آموزشی سنددار شوند در غیر این صورت، این موضوع به عنوان ترک فعل اداری پیگیری خواهد شد، ضمن اینکه در همین زمان اسناد دفترچه‌ای به الکترونیکی تبدیل شود.

وی از انهدام باند جعل سند مدرک تحصیلی در استان خبر داد و افزود: با اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخورد مقام قضائی این باند متلاشی و مدارک جعلی باطل شدند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۱۰۰ مدرک تحصیلی از خوزستان به آموزش و پرورش استان ارسال شده که یک مرکز آموزش از راه دور استان کهگیلویه و بویراحمد صادر کرده که بخشی از آنها جعلی است و آموزش و پرورش استان با بررسی این مدارک، مواردی جعلی را به مراجعه قضائی معرفی می‌کند.

وی تاکید کرد: از مراکز آموزشی استان خوزستان در استان ما شناسایی شده که منجر به برخورد قضائی با عوامل آن شده است.

کناری ادامه داد: با توجه به افزایش جرایم جعل اسناد، مقرر شد صدا و سیمای مرکز استان با همکاری دادگستری با دعوت از حقوقدان اقدام به برگزاری برنامه‌های حقوقی با موضوع جعل اسناد نمایند، همچنین دانشگاه یاسوج تحقیقاتی با موضوع جعل اسناد انجام دهد

وی بیان کرد: طبق اعلام پلیس استان در هفت ماهه اخیر ۴۶ مورد جعل اسناد صورت گرفته که ۴۳ مورد آن کشف شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی ۱۹ مورد جعل مدرک تحصیلی در دانشگاه یاسوج گفت: یک پرونده کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی با استفاده از شرکت‌های صوری و اسناد جعلی در حال رسیدگی است.