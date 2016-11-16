انهدام شبکه زنجیره ای وباند بزرگ جعل مدارک تحصیلی دراستان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: درپی اخبار موثق واصله از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر فعالیت شبکه جعل مدارک تحصیلی به صورت سازمان یافته در استان هرمزگان و سراسر کشور و با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان مبنی بر لزوم شناسایی و دستگیری متهمان احتمالی ، این اقدام در دستور کار مأموران امنیتی و انتظامی استان هرمزگان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در پی انجام عملیات دقیق اطلاعاتی و انتظامی و هجوم غافلگیرکننده ماموران ویژه به مخفیگاه این شبکه ؛سرکرده و دیگر اعضای اصلی باند جعل مدارک تحصیلی دستگیر و از مخفیگاه و مرکز فعالیت آنها تعداد قابل توجه ای مدارک تحصیلی جعلی و شبیه سازی شده و همچنین مهر جعلی ادارات دولتی از جمله آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشف و ضبط شد.

وی افزود: نیروی های ویژه با اشراف دقیق اطلاعاتی و در روند پیچیده تحقیقات خود دریافتند که با یک باند بزرگ و زنجیره ای مدارک تحصیلی که در سطح گسترده ای فعالیت کرده و تمامی استان های کشور را عرصه فعالیت های مجرمانه خود قرار داده است مواجه هستند.

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: متهم اصلی و سرشبکه باند مذکور با نام اختصاری (م –م ) در جریان اقاریر صریح خود با اعتراف به جعل و شبیه سازی بیش از یک هزار و ۳۰۰ مدرک مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین معرفی دیگر همدستان خود که با نفوذ در ادارات مختلف دولتی و مراکز آموزشی در عملیات جعل و صدور مدارک جعلی با وی مشارکت می کردند؛ پرده از عمق فعالیت های تبهکارانه این شبکه بزرگ جعل برداشت و جزئیات تازه ای از سو استفاده مجرمان از نقایص موجود در سیستم صدور مدارک تحصیلی را به نمایش گذاشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهارداشت: پس از استماع اقاریر متهم (م –م) در خصوص معرفی دیگر اعضای شبکه مذکور، بلافاصله به دستور مراجع قضایی استان و با اقدام سریع نیروهای ویژه اطلاعاتی و انتظامی، محل سکونت و اختفای این افراد، شناسایی و متهمان به صورت شبانه و طی عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر شدند.

وی ابزار داشت: سر شبکه این باند جاعل با دایر کردن موسسه رسمی آموزشی و با اخذ مبالغ کلان از ثبت نام کنندگان که تنها در یک مقطع زمانی بالغ بر سه میلیارد تومان می رسید، اقدام به جعل مدارک دیپلم و مهارتهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرده و در ازای هر پرونده بین ۳.۵ تا شش میلیون تومان بنا به نوع مدرک جعل شده دریافت کرده است.

حجت الاسلام اکبری در توضیح جزئیات فعالیت های مجرمانه این شبکه زنجیره ای در زمینه جعل مدارک تحصیلی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از متهمان با نام اختصاری (ع –گ) از کارکنان شهرداری بندرعباس است. که در امر جعل مدارک و اجرای مقدمات ارتباط گیری با برخی از مسئولان مدارس آموزش پرورش جهت صدور و مهر و امضای مدارک جعلی و به صورت گسترده در سطح کشور فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: با همکاری دیگر متهم پرونده با نام اختصاری (الف –ز) که کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب بوده ،اقدام به تایپ و تکثیر مدارک تحصیلی و صدور آن با مهر و امضاء و کاغذ مورد استفاده سازمان فنی و حرفه ای و همچنین ثبت نمرات دانش آموزان بدون اینکه در امتحانات شرکت کنند و یا نمره ای کسب کنند، کرده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان افزود: جاعلان در ادامه شبیه سازی مدارک تحصیلی، با استفاده از کد مدارس به صورت غیر واقعی، نمرات شبیه سازی شده هر درس را در سیستم ثبت نمرات دانا که همینک به سیستم امین تغییر نام یافته است، وارد کرده و سپس با همدستی و مشارکت برخی مدیران مدارس آموزش و پرورش که اقدام به مهر و امضای مدارک مجعول می کردند، به صدور مدارک تحصیلی مقاطع مختلف به ویژه مدرک دیپلم مبادرت کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: متهم دیگر این پرونده با نام اختصاری (ی –ز) از مهره های کلیدی این شبکه جعل بوده که به جهت تسلط بر سیستم های رایانه ای به ویژه شبکه ثبت نمرات دانش آموزان –دانا و با استفاده از نقایص، نقاط ضعف و خلاء موجود در سیستم مذکور و عدم نظارت کافی از سوی عوامل مربوطه، نسبت به ثبت نمرات غیرواقعی و صدور مدارک جعلی برای دانش آموزان با برادر خود(الف –ز) همکاری مستمر داشته است و در اقاریر صریح خود اظهار داشته است که سر شبکه باند مذکور از طریق یکی از عوامل خود در اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب، تأیید نهایی مدارک صادره را اخذ می نموده است.

حجت الاسلام اکبری، یکی دیگر از متهمان این پرونده را (ی –ز) کارمند دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرده و اظهارداشت: نامبرده که از مرتبطان این باند و شبکه زنجیره ای در شهرستان قشم بوده است با توجه به ارتباطات گسترده با سر باند شبکه، پس از اخذ مبالغی و با توجه به مسئولیت برادر خود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قشم و دسترسی آسان و بی ضابطه به اسناد و مدارک محرمانه و مهرهای دولتی به عنوان مسئول آموزش در صدور گواهینامه های جعلی مهارتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کرده که از نامبرده تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک جعلی کشف و ضبط شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که در جریان بازرسی از محل سکونت سردسته این باند جاعل و دیگر همدستانش یک عدد هارد کامپیوتر کشف شده که حاوی مشخصات 1639 نفر از افراد متقاضی مدارک جعلی، معرفان آنها و میزان مبالغ اخذ شده است.

حجت الاسلام اکبری اظهارداشت: همچنین در اماکن مذکور تعداد قابل توجه ای مدارک تحصیلی جعلی مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی به همراه تعداد زیادی تصاویر کارت ملی، شناسنامه و کارنامه تحصیلی افراد متقاضی و اسناد مالی مربوط به ثبت مبالغ دریافتی و میزان بدهکاری متقاضیان کشف و ضبط گردید.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به حجم وسیع اقدامات مجرمانه باند مذکور که طی چندین سال اقدام به جعل مدارک و پرداخت و دریافت مبالغ قابل توجه ای رشوه کرده اند، اظهارداشت: با توجه به میزان زیاد مبالغ اخذ شده توسط متهمان به تناسب اقدامات انجام شده و همچنین بر اساس گزارشات اطلاعاتی و اقاریر صریح متهمان مبنی بر جعل و صدور بیش از 1300 مدرک تحصیلی از طریق مدارس مختلف استان های تهران، فارس، بوشهر، یزد، هرمزگان و دیگر استان های کشور و با بررسی های انجام شده بر روی محتوی هارد دیسک مکشوفه، مشخص شد؛ تنها از سال 1392 تا کنون مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان توسط اعضای این باند از متقاضیان مدارک جعلی اخذ شده است.

حجت الاسلام اکبری در پایان یادآور شد: متهمان پس از تحویل به مراجع قضایی، جهت سیر مراحل دادرسی، روانه زندان شده اند و با توجه به حجم گستره فعالیت های مجرمانه این شبکه زنجیره ای در اقصی نقاط کشور، این پرونده نیاز به انجام تحقیقات بیشتری دارد تا در نتیجه تکمیل بررسی ها، ابعاد مختلف جرائم و تخلفات صورت گرفته مشخصص شده و شناسایی و دستگیری سایر متهمان و عوامل شبکه محقق شود که با تدابیر اندیشیده شده این موضوع در دستور کار ویژه مسئولان قضایی و انتظامی استان هرمزگان قرار گرفته است.