فداکاری آزادگان باید در تاریخ زنده بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی با حضور در منزل ۲ تن از آزادگان سرافراز شهر اراک حسین رجبی و علی شعبانی، اظهار کرد: باید همواره به یاد داشته باشیم که آزادگان سرافراز در شرایطی دشوار و ناامیدکننده، با تحمل سختی‌ها و مشقت‌های فراوان، نشان دادند که عشق به میهن و اسلام می‌تواند هر چالشی را پشت سر بگذارد.

وی افزود: آزادگان نه تنها در میدان نبرد، بلکه در سال‌های اسارت نیز با صبر و استقامت خود، هویت و ارزش‌های ایرانی را حفظ کردند، این روحیه ایثارگری و فداکاری، باید الگویی برای نسل‌های آینده باشد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تأکید کرد: آزادگان، با تحمل سختی‌ها و فداکاری‌ها، فرهنگ ایثار و مقاومت را در دل ملت ایران زنده نگه داشتند، اکنون ما مدیون فداکاری‌های شما هستیم و وظیفه ماست که یاد و خاطره شما را گرامی بداریم.

سردار عمومهدی با اشاره به نقش آزادگان در حیات اجتماعی و فرهنگی کشور، اظهار داشت: آزادگان می‌توانند با انتقال تجربیات خود به جوانان، آنان را با ارزش‌های دفاع مقدس آشنا کنند، این وظیفه‌ای است که بر عهده ماست و باید به آن عمل کنیم.

وی افزود: امروز جوانان ما نیازمند الگویی از صبر و استقامت هستند و آزادگان می‌توانند این الگو را به آنها ارائه دهند تا تاریخ پر افتخار ما باید در ذهن نسل جدید زنده بماند.

سردار عمومهدی در ادامه گفت: نباید اجازه داد که خاطرات الماس‌های درخشان به فراموشی سپرده شود، باید برای حفظ این خاطرات تلاش کرد و نسل‌های آینده را با تاریخ پر افتخار کشور آشنا کرد.