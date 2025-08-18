آغاز به کار ستاد ملی احیای دریاچه نمک پس از چهار سال انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: ستاد ملی احیا و ساماندهی دریاچه نمک، با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای مرتبط و مدیران استانی تهران، قم، اصفهان، سمنان و البرز تشکیل شده است.
وی افزود: طرحهای اولویتدار در قالب «طرح جامع مدیریت دریاچه نمک» در کارگروههای تخصصی ستاد بررسی شده و اجرای آن در یک بازه زمانی پنجساله دنبال خواهد شد.
به گفته وی، در نخستین نشست این ستاد، گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط به همراه استانهای حوضه آبریز دریاچه ارائه شد و مقرر گردید دستگاههای مسئول با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات را در لوایح سالانه پیشبینی کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با تأکید بر اهمیت زیستمحیطی دریاچه نمک و نقش آن در کنترل گرد و غبار فلات مرکزی ایران، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح جامع با محوریت استانداری قم میتواند به بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه و کاهش کانونهای فعال گرد و غبار کمک شایانی کند و اثرات ملی به همراه داشته باشد.
محمدی یادآور شد: «طرح جامع مدیریت دریاچه نمک» با تأیید هیأت وزیران ابلاغ شده و تمامی دستگاههای عضو ستاد موظف به اجرای آن هستند.
