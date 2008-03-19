تیم ملی فوتبال بانوان ایران عازم ویتنام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود تیم بانوان کشورمان روز سوم فروردین ماه راهی ویتنام شود اما به دلیل مشکلات پروازی و تهیه نشدن بلیت پرواز به این کشور، ملی پوشان کشورمان صبح امروز راهی ابوطبی شدند تا پس از توقفی کوتاه در این شهر راهی بانکوک تایلند شوند و در آخرین مسیر از بانکوک راهی هوشی مینه ویتنام شوند.

بر اساس این گزارش، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان که برای نخستین بار در مسابقات فوتبال جام ملت های زنان آسیا حضور پیدا کرده ، در گروه A این رقابت ها با تیم های میانمار، ویتنام و چین تایپه همگروه است. تیم کشورمان روز پنجم فروردین در نخستین بازی به مصاف تیم ملی فوتبال زنان ویتنام خواهد رفت.

مسابقات فوتبال جام ملت های زنان آسیا در دو گروه برگزار خواهد شد که در گروه B نیز تیم های تایلند، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی حضور خواهند داشت.

در پایان این مرحله از مسابقات دو تیم برتر هر گروه پس از صعود به مرحله بعد از تاریخ بیست و هشتم ماه مارس تا هشتم ماه ژوئن رقابت در مرحله حذفی را پیگیری خواهند کرد.