800 بسیجی بهشهر به راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی صبح چهارشنبه در مراسم اعزام این بسیجیان به مناطق عملیاتی جنوب در سخنانی اظهار داشت: اعزام افراد بسیحی به مناطق جنوب کشور تا پایان 15 فروردین ماه ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: این برنامه با هدف فراهم کردن فضای ارج نهادن به ارزش های دفاع مقدس در جنگ تحمیلی و آشنایی و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جدید صورت می گیرد.

به گفته شریعتی، اعزام راهیان نور به مدت پنج روز بوده که برای هرنفر 500 هزار ریال هزینه خواهد داشت که بیشتر این هزینه ها مربوط به وسیله نقلیه است.

وی اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی های لازم و استفاده از توان پایگاه های بسیج محلات بخشی از هزینه های سفر توسط سپاه و ناحیه مقاومت پرداخت و مابقی توسط بسیجیان پرداخت شود تا همه افرادی که مایل به بازدید از این مناطق هستند از آن بهره مند شوند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر یادآور شد: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و مذهبی خاص و آشنائی جوانان با ارزش های اسلامی و دینی شهداء سبب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در حامعه می شود.

وی افزود: تمامی افراد اعزامی به کاروان های راهیان نور بیمه هستند.

