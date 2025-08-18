اعتراف مدیر استقلال به اختلاف بین بوژوویچ و جباری

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در جدیدترین اظهارات خود درباره اتفاقات فصل گذشته تیم فوتبال استقلال پس از انتخاب میودراگ بوژوویچ به عنوان سرمربی استقلال گفت: در مقطعی بین مجتبی جباری و سرمربی تیم میودراگ بوژوویچ، اختلاف نظرهای فنی وجود داشت که در عملکرد تیم نیز مشهود بود. با این حال من شخصاً پیگیر شدم تا پس از برکناری بوژوویچ، جباری حتماً در کادر فنی باقی بماند و تداخلی در روند تیم ایجاد نشود.

وی افزود: جباری از بزرگان استقلال است و ما می‌خواستیم تا او با کسب تجربه بیشتر پس از چند سال به عنوان سرمربی تیم انتخاب شود اما او نپذیرفت.