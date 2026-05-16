سرمربی سابق استقلال از تیم جدیدش اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ بوژوویچ سرمربی اهل کشور مونته نگرو که فصل گذشته و در مقطعی کوتاه هدایت تیم فوتبال استقلال تهران را بر عهده داشت و در ابتدای فصل بیست و چهارم تا نیم فصل اول آن زمان هدایت تیم استقلال خوزستان را بر عهده داشت به تازگی از تیم جدید خود هم اخراج شده است.
سایت «tvarenasport» صربستان در این رابطه نوشت: میودراگ بوژوویچ پس از تنها پنج ماه حضور، به همکاری خود با باشگاه بودوچنوست پودگوریتسا پایان داد و از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کرد.
این مربی باتجربه در ماه ژانویه با هدف مشخصی هدایت تیم را بر عهده گرفت تا بودوچنوست را وارد رقابت برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای اروپایی کند، اما در شرایطی این باشگاه را ترک میکند که تنها سه هفته تا پایان فصل باقی مانده و نتایج تیم بهطور قابل توجهی پایینتر از انتظار بوده است.
این جدایی پس از تساوی تیم در بیلو پلجه و افزایش فشار هواداران رخ داده است؛ هوادارانی که طبق گزارش رسانههای پودگوریتسا، در کمپ تمرینی باشگاه حضور یافته و پس از گفتگو با بوژوویچ، زمینه جدایی او را فراهم کردهاند.
در حال حاضر تیم پایتختنشین مونتهنگرو در رتبه پنجم جدول قرار دارد و در پنج دیدار اخیر خود نه تنها موفق به کسب پیروزی نشده، بلکه حتی گلی نیز به ثمر نرسانده است؛ موضوعی که بحران نتایج این تیم را تشدید کرده است.
بوژوویچ در ماه ژانویه جانشین دژان ووکیشویچ شد و همزمان با او، نِناد ماسلووار بهعنوان مدیر ورزشی و تعدادی بازیکن جدید نیز به تیم اضافه شدند، اما این تغییرات نیز نتوانست روند نتایج را بهبود ببخشد.
در طول فصل، بودوچنوست چندین بار تغییرات روی نیمکت مربیگری را تجربه کرد و بوژوویچ نیز یکی دیگر از مربیانی بود که نتوانست ثبات را به تیم بازگرداند. حضور او قرار بود آغاز یک روند صعودی باشد، اما در نهایت به افت بیشتر و دور شدن تیم از منطقه سهمیه اروپایی منجر شد.
این جدایی تنها یک روز پس از استعفای رئیس باشگاه، بوریس اسپالویچ، رخ داده و بحران مدیریتی و فنی باشگاه را وارد مرحله جدیدی کرده است.
