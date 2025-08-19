به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی گفت: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر نزاع چند جوان با سلاح سرد و گرم، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نشان داد این درگیری در محور «کناره هچیرود» بین رانندگان و سرنشینان دو خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ رخ داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس تصریح کرد: با شناسایی متهمان و هماهنگی قضائی، سه نفر از عوامل اصلی این درگیری در یکی از شهرستان‌های همجوار طی عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. تلاش برای بازداشت راننده پژو ۲۰۶ همچنان ادامه دارد.

سلیمانی علت تأخیر در پیگیری این حادثه را عدم مراجعه طرفین دعوا و طرح شکایت عنوان کرد و افزود: متأسفانه موضوع نیز به پلیس ۱۱۰ گزارش نشده بود.