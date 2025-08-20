کلاهبردار ۵ هزار میلیارد ریالی تحت تعقیب اینترپل در تنکابن دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی از دستگیری متهمی خبر داد که پس از ارتکاب کلاهبرداری ۵ هزار میلیارد ریالی از طریق شراکت در معدن سنگ، به ترکیه گریخته و تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (اینترپل) قرار داشت.

وی در تشریح جزئیات پرونده گفت: پس از ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از چند شهروند، بررسی ویژه‌ای توسط کارشناسان پلیس آگاهی آغاز شد. تحقیقات نشان داد متهم با چند نفر دیگر در یک معدن سنگ شراکت داشته و پس از برداشت غیرقانونی وجوه، کشور را ترک کرده بود.

فرمانده انتظامی مازندران افزود: با توجه به اهمیت پرونده، دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در شهر تنکابن شناسایی و بازداشت شد.

سردار مفخمی شهرستانی تاکید کرد: متهم در جریان تحقیقات به کلاهبرداری اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.