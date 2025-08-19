عوامل آتش سوزی در جنگل های دره شهر شناسایی شدند

موسی کیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین جزئیات آتش‌سوزی ها گفت: عرصه‌های جنگلی شهرستان عمدتأ، صعب‌العبور و دارای دره‌ها و شیب‌های بسیار تند است و امکان تردد در این منطقه بسیار دشوار بوده، از طرفی امکان نشست بالگرد جهت انتقال نیرو در مواقع بروز حریق نیز بسیار سخت است. امّا برخی از جوانان طبیعت دوست و نیروهای منابع طبیعی به مناطق مورد حریق اعزام و پس از طی مسافت طولانی و در گرمای شدید موفق به مهار آتش شدند.

رئیس ادارۀ منابع طبیعی دره شهر گفت: با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هر کس مبادرت به آتش سوزی عمدی در عرصه‌های طبیعی نماید علاوه بر جزای نقدی به سه تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم خواهد شد و در این راستا چندین نفر از افرادی که تعمدأ مبادرت به حریق نموده بودند شناسایی و پرونده قضائی برای آنها تشکیل گردیده و برخی نیز در دست اقدام است.

کیان فر افزود: با توجه به گرمای شدید هوا و وجود پوشش علفی خشک، رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری از آتش سوزی از سوی همگان ضروری است.

ایشان در پایان ضمن از تشکر از گروه‌های مردم نهاد و دوستداران طبیعت افزود: باید همگی در حالت آماده باش کامل باشیم و به مردم و مسافرین هشدارهای لازم داده شود تا از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری کنند.